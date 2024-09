美前官員葉望輝愛女死於芬太尼 誓言餘生打擊中共

美國芬太尼服用過量事件激增,近乎國安危機,眾議院4月提出證據指控北京以稅收優惠直接補貼芬太尼出口。美國前副總統錢尼的副國安顧問葉望輝的女兒,去年也因芬太尼而死。他表示,將用餘生打擊中共。

「26年前,一名女嬰在華府喬治王子郡監獄呱呱墜地。多虧收養奇蹟,她來到了我的家庭。我從來沒想過25年後,我會在傳統基金會談論我已故的女兒」,台灣通葉望輝(Steve Yates)9日說。

葉望輝當時強忍喪女的痛苦,對台下聽眾表示,女兒經歷了所謂的街頭生活,「有些人會說她活該,她太不智太魯莽(flew too close to the sun),不過我會告訴各位,她是超人」。

他說,女兒已經克服街友所面臨的所有挑戰,甚至從海洛因毒癮中復原,但芬太尼(fentanyl)和其他藥物不同,迫使她的肺部吸入嘔吐物,阻斷送往大腦的氧氣,即使送了急診室,也許能夠恢復心跳,但大腦已腫脹。

「雖然對每個人來說,我女兒被芬太尼毒死可能不重要,但對我們的領導人來說,過去5年有超過30萬個美國家庭,手足(因芬太尼)失去了彼此,父母失去了孩子」。

芬太尼服用過量成了18歲至45歲美國人主要死因,去年有超過10萬7000名美國人因此喪命。

美國指控墨西哥販毒集團掌控多數芬太尼生產及跨國販運;墨西哥去年否認芬太尼是在境內生產,並稱運往美國的芬太尼是從中國進口,還被販毒集團製成藥丸便於走私。

美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」也於今年4月發表調查報告指出,流入美國的非法芬太尼中有97%來自中國。

葉望輝說,中國藉由向美國輸出芬太尼製造分裂、無差別摧毀每個州的社區。他認為,中國這麼做的動機是讓美國內部空洞化以超越美國,而輸出芬太尼是最有效率的方式之一。

「今天的芬太尼將會成為明天的其他東西」。葉望輝表示,必須將芬太尼視為大規模毀滅性武器因應。這個議題已經在華盛頓討論了很多年。

他指出,一些國會議員提出相關立法打擊芬太尼,但除非運輸芬太尼的人必須擔心往後無法進入國際金融體系,否則美國真的不夠認真看待當前的狀況,也不尊重因使用芬太尼喪命的死者。

曾在南台灣傳教2年、穿梭台美逾30年的葉望輝,如今是華府保守派智庫「美國優先政策研究所」(America First Policy Institute,AFPI)中國政策項目主任,AFPI有共和黨「影子白宮團隊」之稱,董事會主席麥馬洪(Linda McMahon)上個月名列川普白宮過渡團隊成員。

葉望輝昨天接受中央社專訪,被問到是否會加入川普交接團隊時表示,支持全面遏制中共惡意影響力,比他在不在體制內更重要。

他說,中共殺害他女兒對他產生影響,「我決心在我的餘生優先考慮打擊和遏制中共,我相信這樣做會幫助台灣人民,但我不會花時間只為在台灣認識及關心的人加油打氣」。

葉望輝表示,未來無論是在智庫、媒體還是政府,他都不會含糊其辭地對抗中共,餘生所做的一切都是為了紀念自己的女兒。