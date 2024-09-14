碳捕集發生洩露 美環保署指農企ADM違反法規

農糧企業阿徹丹尼爾斯米德蘭公司（ADM）今天證實，美國環保署查出他們在伊利諾州的全美首座大型地下碳吸存設施發生洩漏，違反聯邦安全飲用水法規及相關許可。

路透社報導，伊利諾州工業碳捕集與封存計畫（Illinois Industrial Carbon Capture and Sequestration Project）目的是為展現安全將二氧化碳儲存於地底的能力。

拜登政府推出的「降低通膨法」（IRA）將碳捕集與封存（CCS）專案的扣抵稅額從每噸50美元提高到85美元，以吸引各方加入這類專案。

美國環保署（EPA）8月14日於一封發給阿徹丹尼爾斯米德蘭公司（Archer-Daniels-Midland,ADM）的信中表示，7月檢查專案場址時發現，打入地下的二氧化碳流向「未授權區域」，且ADM未能遵循緊急應變和補救計畫，也未依專案許可證的規定對井內進行監控。

岩層裂縫或打入地質造成的二氧化碳洩漏，可能會污染封存場址周圍的土壤和地下水。

據路透社取得的信件副本，ADM於8月22日回覆美國環保署，稱在兩口深層監測井之一發現腐蝕情況後，便已封閉監測井並向環保署通報。

ADM發言人安德森（Jackie Anderson）透過聲明說：「從來沒有對地表或地下水源產生影響，也沒有對公共健康造成威脅。」

「作為一種減少溫室氣體的技術，我們仍然對碳捕集與封存的安全性、可靠性和有效性充滿信心，並相信它能為整個伊利諾州帶來新產業和經濟機會。」

碳捕集同業公會表示，事件彰顯監測二氧化碳注入的系統有效運作。

碳捕集聯盟（Carbon Capture Coalition）執行董事史托拉克（Jessie Stolark）說：「透過ADM和環保署的經驗，我們期待從這次事件學習到精進作法。」

然而非政府組織「食品和飲水觀察」（Food & Water Watch）政策主任華爾希（Jim Walsh）表示，事件凸顯當地社區對這項技術安全性的擔憂。