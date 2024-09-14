特斯拉卡車撞樹起火 美消防員灑19萬公升水滅火

美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，一輛特斯拉（Tesla）電動卡車Semi上個月發生車禍後起火燃燒，消防人員足足使用了約19萬公升的水才將火勢撲滅。

法新社報導，美國運安會在今天發布的新聞稿中說，除了澆水讓卡車電池冷卻下來，加州消防員還「出動一架飛機，在附近地區投放阻燃劑，作為預防措施」。

運安會表示，這輛Tesla Semi電動卡車是在8月19日凌晨行駛於加州移民峽（Emigrant Gap）附近時發生車禍。

這輛由特斯拉員工駕駛的半自動電動卡車，當時是要從加州利佛摩（Livermore）開往內華達州斯巴克斯市（Sparks）的特斯拉工廠。

報告提到，這輛車子在經過一個彎道時偏離道路，撞到一棵樹，之後從山坡滑落，卡在數棵樹木中間。駕駛毫髮無傷。

但運安會表示，這輛車子的鋰離子電池系統在離開道路後起火，引發撞擊後的火勢。

運安會說，消防人員動用約19萬公升的水才把火勢給撲滅，並讓卡車的電池冷卻下來。加州消防員還出動一架飛機，在撞擊地點附近投放阻燃劑。

加州今年夏天有多起森林野火肆虐，林火造成嚴重破壞，有時還奪走人命。

運安會說，這輛特斯拉卡車發生車禍後，高速公路封路約15個小時，讓消防人員確保電池「達到車輛回收作業的安全溫度」。這也防止火勢擴散到周圍森林覆蓋的區域。