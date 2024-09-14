快訊

媽帶2寶搭高鐵沒人讓位…她怒發聲「一堆人裝睡」 網揪1點全不挺

快訊／恭喜！歐陽妮妮宣布懷孕 「我人生收過最棒的禮物」

雷雨影響 台中機場暫停地面作業、部分航班恐延誤

特斯拉卡車撞樹起火 美消防員灑19萬公升水滅火

中央社／ 紐約13日綜合外電報導

美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，一輛特斯拉（Tesla）電動卡車Semi上個月發生車禍後起火燃燒，消防人員足足使用了約19萬公升的水才將火勢撲滅。

法新社報導，美國運安會在今天發布的新聞稿中說，除了澆水讓卡車電池冷卻下來，加州消防員還「出動一架飛機，在附近地區投放阻燃劑，作為預防措施」。

運安會表示，這輛Tesla Semi電動卡車是在8月19日凌晨行駛於加州移民峽（Emigrant Gap）附近時發生車禍。

這輛由特斯拉員工駕駛的半自動電動卡車，當時是要從加州利佛摩（Livermore）開往內華達州斯巴克斯市（Sparks）的特斯拉工廠。

報告提到，這輛車子在經過一個彎道時偏離道路，撞到一棵樹，之後從山坡滑落，卡在數棵樹木中間。駕駛毫髮無傷。

但運安會表示，這輛車子的鋰離子電池系統在離開道路後起火，引發撞擊後的火勢。

運安會說，消防人員動用約19萬公升的水才把火勢給撲滅，並讓卡車的電池冷卻下來。加州消防員還出動一架飛機，在撞擊地點附近投放阻燃劑。

加州今年夏天有多起森林野火肆虐，林火造成嚴重破壞，有時還奪走人命。

運安會說，這輛特斯拉卡車發生車禍後，高速公路封路約15個小時，讓消防人員確保電池「達到車輛回收作業的安全溫度」。這也防止火勢擴散到周圍森林覆蓋的區域。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

台廠可望擴大攻美市場

全球車市變局！

科技市長張善政赴美 親訪「矽谷靈魂」真面目

盟立衝刺人形機器人 大突破

相關新聞

蓋洛普分析：年輕女性政治立場 20年來更傾向自由派

市調機構蓋洛普(Gallup)分析20多年來的民調數據發現，年輕女性在政治、社會觀點上的立場變得更傾向自由派。

廢平權措施後 名校亞裔錄取率有增有減

因亞裔人士鍥而不捨抗告爭取，聯邦最高法院去年6月廢除近一甲子的大學招生平權措施；今秋入學的2028年班新鮮人，成為第一批...

紐約市長與幕僚疑涉貪 政治新星成民主黨麻煩人物

美國紐約市長亞當斯（Eric Adams）及重要市府官員，近期陸續因涉貪與疑似收受不當外國獻金被調查，當中包括接受土耳其...

川普、賀錦麗都不挺！教宗方濟各要美國選民「兩害相權取其輕」

美國總統大選將於11月登場，天主教教宗方濟各13日批評了川普的反移民政策和賀錦麗支持墮胎權，稱美國天主教徒投票時必須「兩...

到脫衣舞俱樂部接女客 Uber司機竟痛下殺手後姦屍

美國印地安納州一名女子下班後搭乘Uber返家，想不到司機竟試圖性侵女子。司機性侵女子不成，在女子掙扎時選擇將其射殺，姦屍後將女子的屍體丟棄在樹林中。

波音又有麻煩了？3.3萬員工憤怒情緒高漲 不滿勞資協議今起大罷工

美國飛機製造商波音公司西岸廠區共計約3.3萬名員工經投票後，決定在當地時間13日午夜發動罷工，以表達對此前波音公司與代表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。