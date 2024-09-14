美媒：報告揭露中國報復與聯合國接觸人士

美媒報導，據聯合國秘書長古特瑞斯本週公布的一份報告，中國是報復與聯合國接觸人士的外國政府之一。

美國之音中文網今天報導，曾任人權觀察（HumanRights Watch）中國部主任、目前為美國史丹佛大學（Stanford University）訪問學者的李察遜（SophieRichardson）表示，該報告凸顯了北京如何竭力壓制批評者。

這份年度報告記錄了政府對接觸聯合國的個人所作的報復。除了中國，報告提到的其他國家還包括哥倫比亞、印度、尼加拉瓜、菲律賓和俄羅斯。

報告有關中國部分所包括事件之一是對壹傳媒創辦人黎智英的國際法律團隊兩名成員的騷擾。

76歲的黎智英在香港因國家安全指控而受到審判，這些指控被廣泛視為出於政治動機。黎智英因在其他案件中被定罪而入獄，支持者認為這些案件是羅織罪名。

報告說，黎智英的法律團隊成員曾面臨死亡和性侵威脅，還有不明勢力試圖侵入他們的電子郵件和銀行帳戶。

黎智英之子黎崇恩感謝聯合國披露其父親的案件，他在一份聲明中表示，「這些恐嚇手段不會得逞。在我父親獲釋之前，我不會放棄」。

領導黎智英國際法律團隊、具英國「御用大律師」（King's Counsel, KC）頭銜的資深訟務律師蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）也譴責了這些攻擊事件。

蓋拉格在一份聲明中表示，這些報復「令人難過和痛苦；也是對法律職業和國際人權體系的攻擊」。這些報復行為讓黎智英更難利用聯合國機制為自己案件伸張正義。

報告說，香港政府試圖辯稱，該法律團隊將黎智英案提交聯合國人權機制干涉了香港司法程序；李察遜則批評，「這赤裸裸地違背了香港在國際法下的義務」。

黎智英的國際法律團隊12日向聯合國酷刑問題特別報告員提交一項緊急呼籲，其中提出數個問題，包括這位年邁的出版商自2020年底以來一直被單獨監禁，以及這位英國國民被剝奪了獲得獨立醫療的機會。

聯合國報告中提到的其他事件包括北京人權捍衛者曹順利案。這位女性人權活動家因試圖在人權理事會參與對中國人權紀錄的定期審議而被捕，於2014年拘留期間死亡。

另個案例是北京活動人士王全璋和李文足夫婦。報告說，這對夫婦遭到嚴重報復，包括警方的監視和驅逐，兩人的兒子也因官方壓力而無法入學。

李察遜指出，「如果讀過這些案例，你就會知道人們為了從事這些工作冒著什麼樣的風險...令人無法相信的風險」。

報告沒有提到涉及維吾爾人和藏人的具體事件。李察遜表示，缺乏這些事件凸顯一些群體很難進入聯合國機制，以及有些人可能太害怕向聯合國報告此類事件。