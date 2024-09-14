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川普、賀錦麗都不挺！教宗方濟各要美國選民「兩害相權取其輕」
美國總統大選將於11月登場，天主教教宗方濟各13日批評了川普的反移民政策和賀錦麗支持墮胎權，稱美國天主教徒投票時必須「兩害相權取其輕」。
方濟各13日結束東南亞和大洋洲為期12天的訪問，在從新加坡返回羅馬的航班上被問及美國選舉時表示，不歡迎移民是「重罪」，並將墮胎比作為「暗殺」。
方濟各雖未直接點出川普和賀錦麗的名字，但特別提及了他們的政策和性別。
他表示，選民「必須兩害相權取其輕。誰是比較不邪惡的那一方？那位女士還是那位先生？我不知道。任何有良知的人，都必須思考並且付諸行動。」強調「不投票是醜陋的。這樣不好。你必須投票。」
美國天主教徒多達5200萬人，通常被視為關鍵的搖擺選民。在部分搖擺州像是賓州和威斯康辛州中，逾20%成年人是天主教徒。
與歷任教宗相比，方濟各經常不避諱談論政治，他先前也批評川普的反移民言論，稱川普「不是基督徒」，13日又稱川普和賀錦麗的政策都是「反對生命」，稱「無論是驅逐移民，還是殺害兒童，都是反對生命」。
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