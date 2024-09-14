紐約市長與幕僚疑涉貪 政治新星成民主黨麻煩人物

美國紐約市長亞當斯（Eric Adams）及重要市府官員，近期陸續因涉貪與疑似收受不當外國獻金被調查，當中包括接受土耳其的選舉獻金與長期受中國人士的影響。亞當斯曾是民主黨亮眼的政治新星，如今成了麻煩人物。

警察出身、64歲的亞當斯是紐約市歷屆共110位市長中第2位非裔市長。他接地氣、風趣幽默，與各族裔打成一片。2021年底疫情後，紐約治安敗壞、百廢待舉，亞當斯順利當選市長，不過任期至今，紐約市府多位重要官員與幕僚，陸續遭聯邦調查局搜索住處，亞當斯的手機去年也被調查人員帶走，能否做完任期如今已成問號。

紐約市警局局長卡巴（Edward Caban）一週前住處遭搜索，12日宣布辭職，儘管檢察官尚未起訴卡巴，但多名亞當斯上任後晉用的貼身幕僚與高階警政官員今年陸續被聯邦調查局盯上，搜索行動上週達到高峰，原因不外涉及金錢、權力與貪腐，包括疑似收受賄賂、接受私人招待、免費機票旅遊、機構權勢雇用等，情節猶如現代版的好萊塢警察加黑幫電影情節。

有趣但令人納悶的是，聯邦調查局連串動作至今，尚未見亞當斯政府官員被起訴出庭，也無法得知事件之間的關聯性。

除了身邊幕僚與重要官員被搜索，亞當斯競選期間籌款幕僚也疑似因外國政府資金介入選舉被搜索，引起軒然大波。

亞當斯的特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉（WinnieGreco）位於紐約布朗克斯區（Bronx）的兩處住宅，今年2月遭調查人員搜索，位於皇后區的購物廣場新世界商城也被搜查，搜索令由布魯克林（Brooklyn）聯邦法院檢察官發出，亞當斯曾多次出席商城年節活動，華裔社區議論紛紛。

紐約時報（New York Times）當時報導，鄭祺蓉曾與亞當斯曾在布魯克林區共事，2017年共同前往北京，競選期間積極募款。亞當斯當選後，鄭祺蓉以年薪10萬美元（約新台幣322萬元）進入市政府工作。報導無法確認搜查是否與選舉獻金有關，鄭祺蓉事發後請假。

2023年11月，檢察官與聯邦調查局探員聯手搜索亞當斯競選募款主任薩格斯（Brianna Suggs）的住宅，案件涉及非法收受土耳其政府選舉獻金，也與紐約與華盛頓特區的建設公司有關。

無論如何，亞當斯的跨族裔社區親善工作相當到位，頻繁出席紐約的土裔與華裔社群活動。

亞當斯是否收受外國選舉獻金及受影響，兩案至今未有結論。「國家評論」雜誌（National Review）今年4月曾報導，時任總統蔡英文2023年3月過境紐約前，中國駐紐約總領事黃屏展開遊說，亞當斯團隊當時安排在黃屏官邸舉行晚宴。中方人員將黃屏信件寄給鄭祺蓉轉交給亞當斯，亞當斯未出席蔡總統的僑宴。

無論競選期間是否收受外國獻金或幕僚是否涉及貪腐，曾經是民主黨政治新星的亞當斯，如今成了黨內避之惟恐不及的麻煩人物，連全國代表大會都未現身。