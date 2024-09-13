到脫衣舞俱樂部接女客 Uber司機竟痛下殺手後姦屍

美國印地安納州一名女子下班後搭乘Uber返家，想不到司機竟試圖性侵女子。司機性侵女子不成，在女子掙扎時選擇將其射殺，姦屍後將女子的屍體丟棄在樹林中。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，30歲的被害人尚蒂（Chanti Dixon）在印第安納波利斯一處脫衣舞俱樂部上班，事發當天她用Uber的App叫車，遇上29歲的司機瓦拉德斯（Francisco Valadez），想不到會因此喪命。

警方表示，瓦拉德斯在事發當天凌晨3點34分接到尚蒂。他一開始辯稱是一名持槍的黑人男性企圖搶劫，在搶劫過程中開槍射中尚蒂的大腿，所以自己的車上才會有血跡。

Uber driver allegedly confessed to raping, killing Chanti Dixon after picking her up from work at strip club: A Uber driver allegedly confessed to raping and killing a young mom he picked up from work at an Indianapolis strip club after she was found… https://t.co/89gbnMQpXz pic.twitter.com/RpWUTeUav8 — ZBreakingNewz (@ZBreakingNewz) 2024年9月12日

不過警方深入調查後發現，事實是瓦拉德斯想性侵尚蒂，過程中尚蒂掙扎且侮辱他的身體部位，讓瓦拉德斯一時暴怒失去理智，才會對她的頭部開槍。瓦拉德斯向警方供認，自己不只開槍射殺尚蒂，也在對方死後試圖性侵屍體。

尚蒂的母親瑞絲（Rise Dixon）得知消息後十分悲痛，她說女兒是個充滿活力、熱愛生活的人。自己每天都在等待女兒回家，但女兒再也不會回來了。瑞絲也強調，不管是什麼職業，都沒有人應該因職業被殘忍對待，她的女兒就這樣無辜受害，實在太不公平。

事發後Uber也隨即發表聲明表示，瓦拉德斯已被永久禁用平台，公司也將全力配合警方調查。瓦拉德斯在9月10日被捕，並面臨重罪謀殺指控。