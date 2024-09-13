美退伍軍人遭電擊臉全毀 接受全球首例臉部、眼睛移植獲新生
美國阿肯色州一名退伍軍人在工安事件中遭到電擊，因而毀容，連口部咀嚼都受到影響。幸好拜當今醫療進步所賜，男子接受全球首例全眼與部分臉部移植手術，終於重獲新生，能夠再次享受食物的滋味。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，47歲的詹姆斯（Aaron James）在2021年工作時發生意外。當時他不小心觸碰到一條7200伏特的高壓電線，導致他失去左眼、左眼皮、鼻子、嘴唇及大面積的臉部組織。
當時的事故讓他左眼變得只剩一個空洞，鼻子也只剩小小的突起，就連嘴巴也幾乎無法辨認。醫生為了救命，不得不將他的左手臂截肢，詹姆斯也花了不少時間復健、重新學走路。
幸好在2023年5月，紐約大學朗格尼健康中心（NYU Langone Health）的外科醫師團隊為他進行了移植手術。一位30多歲的捐贈者被宣布腦死後將器官捐出，詹姆斯便因此受惠。他接受左眼及半張臉的移植手術，雖然過程長達21小時，但手術非常成功，是全球首例成功的全眼移植和複合移植。
近日《美國醫學會期刊》（Journal of the American Medical Association）發表了這份醫學報告，讓外界更加了解詹姆斯的恢復情況。現在的詹姆斯正逐步找回生活中的美好，他不僅能再次享受食物的滋味，就連單單聞到味道，都成為他生活中的樂趣。更重要的是，過去他自己照鏡子也會感到害怕，但現在他能夠接受自己的新面孔，逐漸恢復自信。
不過由於視神經損傷，詹姆斯目前還不能透過移植的眼睛看到東西。這隻眼睛的眼壓正常、血液循環良好；檢查結果顯示，眼睛裡的感光細胞都還活著，這些細胞是看得見的關鍵，為醫療團隊帶來希望。
負責手術的羅德里格斯（Eduardo D. Rodriguez）博士表示，一年過去，從詹姆斯的生理反應可見術後恢復良好，接下來團隊會致力於研究讓他的左眼恢復視力。
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