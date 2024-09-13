移民吃貓狗陰謀論又遇炸彈威脅 美國春田不安寧

美國警方表示，俄亥俄州春田市的政府大樓和一間小學今天接獲電子郵件炸彈威脅後疏散人員，令市民惶惶不安，這座小城市正因前總統川普助長反移民陰謀論而在風頭上。

法新社報導，海地移民吃寵物貓狗這種沒有根據的說法在社群媒體上瘋傳後，春田市（Springfield）近日成為外界矚目焦點，儘管這種謠言已被拆穿，共和黨總統候選人川普卻仍在大肆宣傳。

民主黨人指責川普和他的副手俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）煽動種族緊張氣氛，在11月總統大選前利用春田市陰謀論將移民問題升格為選戰議題。

白宮今天譴責這個陰謀論「下流」，還說這會危害民眾的生命。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告訴媒體：「這是在散播下流的言論，這會讓在這裡生活的社群受到抹黑…讓他們陷入險境。」

儘管當地官員表示沒有收到寵物失竊或被吃掉的可信通報，川普本月10日與民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Harris）辯論期間仍聲稱有移民吃貓狗。

春田市警方透過聲明表示，市政廳和其他幾個政府大樓今天上午8時24分接獲炸彈恐嚇電子郵件後已疏散人員。

聲明說：「當局在偵爆犬的協助下展開調查，並讓威脅信中提到的所有設施清場。」

根據聲明，富爾頓小學（Fulton Elementary School）和春田卓越學院（Springfield Academy of Excellence）也受到威脅，已緊急疏散人員。

聲明還說：「我們正與聯邦調查局（FBI）岱頓（Dayton）辦公室合作，釐清電子郵件的來源。」

根據「春田新聞太陽報」（Springfield News-Sun），春田市人口約5萬8000人，近年來海地移民有增加趨勢，約有1萬到1萬5000人。

春田市近年來一直受到社會服務、學校和住房問題的壓力，一些人認為移民是一大因素。