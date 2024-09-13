紐時廣場看板變珍奶手搖杯 台灣廣告15分鐘不間斷

人潮永不停歇的紐約時報廣場今天首次連續15分鐘播放新版台灣觀光3.0廣告，大型電子看板搖身變成珍奶手搖杯，注入一顆顆珍珠般的台灣旅遊亮點，希望趁年底旅遊旺季前，繼續爭取北美與全球觀光客來台一遊。

觀光署紐約辦事處在時報廣場馬奎斯萬豪酒店（Marriott Marquis）舉辦「2024年時報廣場台灣觀光新品牌3.0業者媒體推廣說明會」，活動吸引許多美國旅遊業者與媒體記者出席。

在大型台灣黑熊布偶與駐紐約辦事處長李志強等人全場倒數下，時報廣場少見的連續15分鐘播放台灣觀光新品牌3.0廣告。廣告以簡單視覺圖像與英文台灣為主題，人潮永不間斷的廣場驚呼聲不斷。

李志強表示，今年是台灣觀光非常重要的一年，之前因為疫情來台觀光客減少很多，現在疫情結束大家開放觀光，今天在這裡辦活動是要讓更多人注意到台灣，來台觀光享受好山好水，好的人情味與好吃的食物。

在世界地標時報廣場連續播放相同廣告15分鐘過去少見，但效果十分顯著。在大量資訊的廣場中，頗有席捲加轟炸的重複視覺感受。

觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真指出，與廠商溝通讓台灣第一次新品牌可以在紐約大放異彩，席捲紐約，除了今天的15分鐘連續播放，明天開始每10分鐘播放15秒。另外在另一人潮非常眾多的時報廣場42街和第7大道，也會有非常大的宣傳。

她說：「兩個銀幕同時宣傳台灣新品牌及台灣觀光新氣象，讓不僅紐約觀光客，還有國際觀光客都能感受到台灣全新觀光新氣象。」

15秒廣告使用紐約式簡約風格，把直立的大型電子看板當作手搖杯，將人文、生態、美食等變成珍珠，置入台灣著名的珍奶。

疫情後萬物皆漲，機票加飯店考驗全球消費者的荷包，旅遊業者必須從附加價值著手吸引消費者。華航紐約分公司總經理李文儀指出，疫情過後生活、旅遊各方面成本都提高，華航在服務方面做了很大躍進，包括提供機上米其林美食，相信透過附加價值讓旅客覺得疫情過後出遊雖然成本比過去高一些，但還是很好的旅遊選擇。