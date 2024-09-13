美眾院「中國週」落幕 通過法案挺台全面參與世衛

中央社／ 華盛頓12日專電
美眾院議長強生九日抵達國會山莊，主持休會後首日議程。眾院當天通過「台灣衝突嚇阻法案」等多項法案。（歐新社）
美眾院議長強生九日抵達國會山莊，主持休會後首日議程。眾院當天通過「台灣衝突嚇阻法案」等多項法案。（歐新社）

美國眾議院「中國週」今天落幕，這4天連番通過多項涉及中國或台灣的法案，包括以金融工具嚇阻北京犯台、支持台灣全面參與世衛、強化與台灣及南太島國合作，及賦予監管機構「肌肉」審核中國購地案等。

美國眾議院昨天通過「未經參議院批准不得簽署世界衛生組織（WHO）疫情防範條約法案」，內容要求世衛任何因應疫情的公約或協議，美國應視為條約，須經參議院批准。

法案由共和黨籍的友台眾議員帝芬尼（TomTiffany）提出，目的在於提高世衛透明度，以「確保美國公民的安全仍然掌握在美國而不是腐敗的國際組織手中」。挺法案的議員奧格茲（Andy Ogles）則不滿世衛無視台灣即早就對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情提出示警。

他昨天提出「支持台灣全面參與世衛」修正案，並獲通過。

奧格茲在眾院表示，長期以來，美國容許北京主導外交政策走向，以及聯合國等每個主要國際組織的議程及會員資格。美國數十年的讓步，使台灣盟友越來越少，只剩12個。

奧格茲說，中國成功對外施壓，當台灣2019年向世衛示警可能有人傳人的病毒時，沒有人聽。台灣專家2020年初前往武漢並在發現病毒有人傳人跡象時，也沒有人在意。同時世衛卻宣稱沒有明確證據顯示COVID-19會人傳人。

他指出，這些都是因為共產中國告訴世界，台灣無論如何都不應該在世衛擁有一席之地。「我們只能猜測美國因此失去多少條生命，不知道確切數字」。數十年來，美國外交政策持續將安撫中共置於保護美國人民安全之上。這種情況必須改變。

眾議院外委會民主黨首席議員米克斯（GregoryMeeks）則對支持台灣全面參與世衛有所保留，認為國會在討論重要政策時應該精確謹慎。

他說，這項修正案與當前美國政策的精神一致，也就是支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）。然而，支持台灣在世衛組織中的正式會員資格與美國政策不一，還會削弱美國長期以來的一中政策。

不過，米克斯重申，支持台灣應在世衛擁有正式觀察員地位，呼籲同僚支持這項修正案。

美國眾議院昨天也通過保護美國農業免於外國對手破壞法案，要求美國外來投資審查委員會（Committeeon Foreign Investment in the United States，CFIUS）判定是否有必要對農業部提交的土地交易案進行國安審查。

CFIUS負責監督外國在美國投資的國安風險，有權審查可能導致外國控制美國企業的併購案，及涉及關鍵基礎設施或敏感個資的投資等。近年來，不斷有共和黨議員抨擊CFIUS力道低，管轄範圍也小，無法處理「可能有問題」的購地案。

具體而言，這項法案指示CFIUS在收到農業部的通知後，判定相關交易是否涉及中國、北韓、俄羅斯、伊朗收購農地，及是否應對這項交易啟動國安審查。這項法案還擴大了CFIUS陣容，要求農業部長加入，以通報上述購地案。

美國愈來愈關切中資購地所帶來的國安風險。夏威夷、伊利諾及愛荷華州等都推出專門禁止「中國相關實體」購地的法案。喬治亞州州長坎普（BrianKemp）4月將一項法案簽署成法，禁止中國「代理人」購買喬治亞農地或任何靠近軍事設施的商業用地。

有分析指出，川普陣營主打對中國的經濟戰以爭取選票，共和黨也跟進不斷放大中國威脅。

根據美國農業部最新統計數據，截至2021年底，美國農地只有3.1%為外資所有，前兩大買家為加拿大及荷蘭，分別佔0.97%及0.37%，而中國相關實體擁有0.03%的所有權。

美國國會自9日復議以來，眾議院已通過3項與台灣直接相關的法案。今天通過「終結中國電動車在美國主導地位法案」，為「中國週」收尾。

國安 美國公民 農業部

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