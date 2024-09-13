梅鐸家族繼承官司將開庭 審訊不公開

中央社／ 紐約12日專電

國際媒體大亨梅鐸的家族繼承官司16日將開庭，93歲的老梅鐸（Rupert Murdoch）將與子女就繼承權對簿公堂，法官將決定美國重要媒體未來股權與管理權所屬，媒體要求開放法庭審訊與公開文件，已被承審人員拒絕。

擁有新聞集團（News Corp）與福斯集團（FoxCorp）等跨國媒體企業主要股權和董事會投票權，掌握美國重要保守派媒體「華爾街日報」（Wall StreetJournal）與福斯新聞（Fox News）頻道等經營權的澳洲梅鐸家族，將在16日於內華達州遺囑認定法庭，就老梅鐸提出變更子女繼承安排的主張開庭，雙方律師嚴陣以待。

老梅鐸有5段婚姻、6名子女，25年前設立家族信託，與前2任妻子生下的4名子女在他過世後將平分股權與投票權。

不過老梅鐸的政治保守立場，與女兒普魯登斯（Prudence Murdoch）、伊莉莎白（ElisabethMurdoch）及小兒子詹姆士（James Murdoch）迥異，提出遺囑變更，改由兩集團現任董事長與執行董事、長子拉克蘭（Lachlan Murdoch）繼承主要股權，但遭其他3名子女反對。

新聞集團董事會約4成投票權掌握在僅持股14%的老梅鐸勢力手中，福斯集團的股權結構也類似。梅鐸家族繼承權喬不攏，有意改變美國媒體生態的勢力也蠢蠢欲動。

紐約時報（New York Times）10日報導，擁有新聞集團3.7%非投票股與4.6%投票權股的風險基金Starboard Value，基金成員史密斯（Jeffrey Smith）公開建議，應改變新聞集團設有超級投票權與其他股東的雙重股份結構。新聞集團已公開回應，雙重股權可確保穩定經營。

華爾街日報12日大幅報導涉己新聞指出，老梅鐸身邊人士透露，將更多權力移轉至拉克蘭身上是要確保穩定經營，避免未來股權結構紊亂。近期雙方各自叫陣，期間傳出詹姆士有意出售他與姊姊依信託規定繼承的股權，不過另一邊興趣不高，拉克蘭2020年就曾試探購買3名姊弟股份的可能性。

瞭解梅鐸家族人士指出，家族成員在兩集團涉及的利益達60億美元，拉克蘭如真要收購，必須透過融資借貸才能掌握姊弟們的持股。

普魯登斯、伊莉莎白及詹姆士不滿福斯新聞報導方向，對旗下媒體2020年美國總統選舉與國會山莊暴動事件報導感到不安甚至羞恥。詹姆士與妻子長期支持氣候變遷議題，與父親立場南轅北轍。但老梅鐸堅持報導必須顧及美國保守派民眾的權益。

由於福斯新聞等保守派媒體影響力龐大，梅鐸家族繼承官司引起非營利組織關注，要求法庭公開審理過程與相關文件。梅鐸信託基金對此拒絕指出，信託人管理大量資產，如果公開私人且機密的資訊，主要繼承人與其他家族成員的風險都會提高。

此外，美國媒體也以案件涉及公眾利益，要求公開法庭審訊過程與文件。梅鐸信託基金代表指出，承審人員已回應過程不公開，媒體入庭採訪審訊過程將暴露相關人等行蹤與旅行計畫，惡意人士將濫用這些資訊。

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