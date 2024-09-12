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報案錄音曝！川普稱移民吃貓狗 民眾目擊海地移民公園抓「這動物」

中央社／ 俄亥俄州春田市11日綜合外電報導
俄亥俄州當地居民表示，目擊4個海地移民在城市公園附近抓鵝。示意圖／ingimage
俄亥俄州當地居民表示，目擊4個海地移民在城市公園附近抓鵝。示意圖／ingimage

美國共和黨總統候選人川普聲稱無證移民在俄亥俄州春田市吃貓狗，據最新披露的錄音，就在兩週前，當地居民上班途中撥打911通報，目擊4個海地移民在城市公園附近抓鵝。

「紐約郵報」（New York Post）今天報導，美國網路政治雜誌「聯邦黨人」（The Federalist）取得一段克拉克郡（Clark County）警長辦公室調度員接獲報案的電話錄音，似乎佐證了有關若干移民在城市公園裡捕食動物的網路爆紅傳言。

致電民眾告訴調度員：「我坐在這裡，在小徑上開著車，正前往參加今天新職培訓的路上，我看到一群海地人，大概是4個人，他們手裡都抓著鵝。」

他說，這群兩男兩女的海地人駕駛灰色豐田Tacoma卡車揚長而去時，每個人手裡都抓著一隻鵝，

過去4年，約莫2萬海地移民湧入靜謐的春田市（Springfield），已造成當地資源捉襟見肘，促使市府官員今夏致函共和黨籍與民主黨籍的聯邦參議員史考特（Tim Scott）及布朗（Sherrod Brown），殷切期盼聯邦政府伸援以舒緩他們的經濟重擔。

俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）10日宣布，調派俄亥俄州高速公路巡警隊馳援春田市警方，同時撥款250萬美元（約新台幣8014萬元），挹注這座城市超過負荷的醫療體系。

不少居民上月出席春田市委會召開的會議，並於會中分享各種關於移民所做所為的駭人見聞，包括騷擾當地民眾、棄置床墊於前院草坪，還有吃所有四腳動物。

川普（Donald Trump）昨天在電視辯論會談論無證移民「在城裡吃民眾的寵物」，「在俄亥俄州春田市，他們在吃狗。那些人（無證移民）入城，他們吃貓」。

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