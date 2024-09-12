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川普有可能是「俄羅斯資產」？ FBI前副局長連說兩次「這3字」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國共和黨總統候選人、前總統川普10日抵達賓州費城的國家憲法中心，參加ABC新聞主辦的總統大選辯論會。圖／法新社
美國共和黨總統候選人、前總統川普10日抵達賓州費城的國家憲法中心，參加ABC新聞主辦的總統大選辯論會。圖／法新社

曾在美國前總統川普麾下工作的聯邦調查局（FBI）前副局長麥凱博（Andrew McCabe）日前表示，川普可以被視為一個俄羅斯資產，儘管不是傳統意義上的活躍特工或被招募的資源。

衛報12日報導，麥凱博作客「One Decision」Podcast時，主持人提問，是否想過川普有可能是俄羅斯資產，麥凱博連說兩次，「我想過」。

麥凱博接著表示，「我不知道，我是否會以情報界人士想到這個詞的方式，將之描述為一種活躍、被招募與蓄意的資產。但我確實認為，川普給了我們很多理由，質疑他在美國對俄羅斯問題的做法」。

麥凱博指出，「我認為，他與普亭互動的作法，無論是打電話、面對面會晤還是他當眾說過有關普亭的言論，都引發重大的疑問」。

「One Decision」由英國對外情報機構「軍情6處」（MI6）前局長迪爾羅夫（Sir Richard Dearlove）共同主持，麥凱博的訪問在10日總統辯論會前錄製，他跟迪爾羅夫對話時，也質疑川普支持烏克蘭和北約面對俄羅斯侵略的態度。此外，他「嚴重擔憂」川普再度入主白宮的前景，以及憂心俄羅斯干涉美國事務的能力。

麥凱博曾在調查俄羅斯干涉2016年大選及川普涉嫌通俄期間，短暫代理FBI局長，2018年3月遭川普開除，時間就在他即將退休的2天前，隨後因涉嫌在媒體洩密上說謊而遭到調查。

麥凱博的案件於2020年撤銷，隔年10月跟美國司法部達成和解，回憶錄《The Threat》登上暢銷書排行榜，現在是學者與評論員。

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