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美眾院取消短期撥款案表決 政府關門危機再現

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）。圖／法新社
共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）。圖／法新社

由於有越來越多基層反對，美國共和黨人取消原定就避免政府停擺的短期撥款協議進行表決的計畫，恐讓政府無法維持運作到大選之後。

政府資金將於9月底到期，國會需要權宜法案，即所謂的「持續決議」（continuing resolutions, CR）短期撥款，以維持正常運作到選後，因為各方遠未就全年預算達成協議。

前總統川普敦促共和黨人強制關閉政府，除非滿足某些要求。

政府停擺將導致聯邦機構和國家公園關閉，導致公共服務受限，並在大選前幾週讓數以百萬計勞工放無薪假。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）原計劃今天稍晚就延長6個月的期限進行表決，把關閉期限推遲到明年3月，屆時已經是下一任總統在職之時。

他宣布，打算將要求在聯邦選舉中登記投票時提供公民身份證明的SAVE法案，納入這項撥款法案。

但他在中午左右取消表決，因為這項計劃越來越明顯不受黨內各方成員的歡迎，而他也不能依賴民主黨的支持票。

強生表示，他仍打算遊說共和黨支持這項法案，希望讓一些持不同看法者改變立場。

儘管強生警告，如果包裹法案失敗他沒有備案，但他仍無法贏得黨內重要的支持，恐讓政府在10月初、也就是距離選舉日不到5週時關門。

共和黨 民主黨 美國

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