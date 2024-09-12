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911恐攻將23年！美最神秘間諜機構推出Podcast 首集解密賓拉丹之死

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國家安全局推出Podcast，首集揭露2011年暗殺賓拉丹行動。圖為該局位於馬里蘭州總部標誌。圖／美聯社
美國國家安全局推出Podcast，首集揭露2011年暗殺賓拉丹行動。圖為該局位於馬里蘭州總部標誌。圖／美聯社

美國最秘密的間諜機構「國家安全局」（NSA），過去被戲稱為「不存在的機構」（No Such Agency），就連總部周圍的林蔭公路也沒有出口標誌。不過，該局最新開設Podcast節目「不存在的Podcast」（No Such Podcast），主打解密曾經保密到家、只會出現在國家報告中的敏感資訊，更首度公開該局在獵殺凱達組織首腦賓拉丹行動中的角色。

美國911恐攻事件在今年9月11日邁入第23周年，當初策畫行動的賓拉丹在事件後10年，2011年被美國政府擊殺身亡。

前NSA官員達比（Jon Darby）接受華盛頓郵報專訪，首度詳細揭露NSA在獵殺賓拉丹行動中的角色，這也是NSA首集Podcast內容。NSA本月推出Podcast，希望讓大眾更了解局內利用電子通訊收集分析方法（SIGINT），以盡力保護國家及盟邦安全。

外界從電影、報章書籍可以窺見追捕行動的大致輪廓，雖然大多數美國人都清楚中央情報局（CIA）和海豹六隊特別行動組扮演的角色，卻很少有人了解NSA的主要貢獻。

達比描述，NSA在獵殺賓拉丹的行動中負責攔截和分析通話，從2007年起展開長達2年竊聽，並由局內語言學家分析大量監聽記錄、追蹤相關號碼，進而發現並識別窩藏賓拉丹的信使薩伊德（Ahmad Saeed），最終循線找到賓拉丹藏身處。

達比表示，雖然行動核心是CIA，但是NSA的SIGINT技術是其中不可或缺的一環。

NSA戰略通訊負責人瑟格（Sara Siegle）在聲明稿中談到，「出於保密原因，我們不能談論一些局裡的工作，但是是時候講述更多可以公開的故事，分享更多專業技術，以及凸顯這些傑出人民公僕的工作」。

多年來，NSA的工作一直是秘密。不過，在2013年，機構包商前雇員史諾登（Edward Snowden）洩漏數以千計美國機密文件，揭露在2001年911恐攻之後，美國大規模的監控行動，包含「稜鏡計畫」（PRISM）與全球各地情報地圖「無界線人」（Boundless Informant）迅速引發大眾撻伐，相關批評一直延續至今。

恐攻 美國

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