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颶風弗朗辛襲捲路易斯安那州 30多萬戶停電

中央社／ 路易斯安那州霍馬鎮11日綜合外電報導
颶風弗朗辛（Francine）今天襲捲美國南部的路易斯安那州，造成30多萬戶停電。圖／法新社
颶風弗朗辛（Francine）今天襲捲美國南部的路易斯安那州，造成30多萬戶停電。圖／法新社

颶風弗朗辛（Francine）今天襲捲美國南部的路易斯安那州，造成30多萬戶停電。當局表示，弗朗辛可能引發危及生命的洪水和風暴潮，建議居民留在室內不要外出。

預報員指出，弗朗辛在登陸後強度減弱，但仍造成洪水和停電，帶來大雨和強風。紐奧良市發布暴洪緊急警報。

國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，弗朗辛下午5時在路州南部邊緣泰勒博恩教區（Terrebonne Parish）以2級颶風的強度登陸，兩小時後降為1級，持續風速為每小時140公里，可能造成高達3公尺的風暴潮，對路州部分地區帶來304毫米的降雨。

地方電視台和社群媒體畫面顯示，弗朗辛侵襲沿海城鎮，一些街道淹水。監測網站poweroutage.us指出，路州有超過30萬戶停電。

在霍馬（Houma）鎮，居民先前即已裝滿沙包，儲備物資，還為汽車加滿了汽油。

國家颶風中心表示，弗朗辛正朝路州和鄰近的密西西比州內陸移動，預計威力也將迅速減弱。

路州州長藍德瑞（Jeff Landry）已宣布進入緊急狀態，也在昨天呈請總統拜登宣布路州進入緊急狀態，拜登很快即予批准。

根據當地媒體報導，路州首府地區的社區早在下午6時開始實施宵禁。

停電 風暴 颶風

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