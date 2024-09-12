即將退休放飛自我？美狼師擁抱、按摩學生 還想親嘴

美國紐約一名高中音樂老師被指控在校對學生性騷擾。這名教師原定於今（2024）年六月退休，卻傳出他在六月初對學生做出不當行為，他先是擁抱該名學生、按摩學生的背部，還親吻學生的臉頰和脖子，更一度試圖強吻學生嘴唇。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，63歲的魯比諾（Michael Rubino）已經在西徹斯特郡的哈斯廷斯高中（Hastings High School）任教超過20年。他原定要在六月退休，卻傳出在6月10日性騷學生。

據檢方調查，魯比諾在當天10點15分左右將學生帶到禮堂，他先是擁抱該名學生，接著伸手按摩對方背部，又在未經學生同意的情況下親吻學生的臉頰和脖子，然後一度要強吻對方。學生當天就立刻向學校回報此事，學區也立刻報警處理。

‘Beloved’ longtime NY music teacher, 63, accused of hugging, massaging and kissing student weeks before planned retirement https://t.co/tDUD0VUg4P pic.twitter.com/GAdsFZvSTX — New York Post (@nypost) 2024年9月12日

該校校長麥克科西（William McKersie）表示，魯比諾是根據事發前的退休通知安排申請退休。調查期間也安排魯比諾進行行政休假。學區強調，學生的安全是他們的首要考量，學生回報性騷事件後，學區在幾分鐘內就採取行動，以確保學生的人身安全。

魯比諾因為不當行為面臨危害兒童福利、三級性虐待（輕罪）和二級騷擾指控。不過他在出庭時對所有指控均不認罪，他的律師利特曼（Michael Litman）也拒絕對此發表評論。

這起事件發生的前幾個月，魯比諾才獲該校校內報讚揚是「深受學生喜愛的教師」。地方檢察官羅卡（Mimi Rocah）表示，魯比諾的行為「辜負了學校、家長、學生及社區對他的信任」，並讚許受害學生勇敢揭發的行動。

警方鼓勵其他受害者或知情人士與檢方聯絡，魯比諾預計將於9月18日再次出庭。