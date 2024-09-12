南加州野火燒4萬公頃土地 毀數十棟民宅釀13傷

美國官員今天表示，南加州洛杉磯以東山脈的3場大型野火迅速蔓延，短短數天內焚燒超過4萬公頃的土地、摧毀數十棟民宅，並迫使數以千計民眾撤離家園。

美聯社報導，有關當局表示，至少有12人因為受傷接受治療，其中主要是消防人員，傷勢大部分與高溫有關；此外，還有1名橘郡（Orange County）民眾遭灼傷，所幸尚未傳出有人罹難。

上個週末，溫度達到華氏3位數的熱浪，讓這3場野火死灰復燃，危及此區數以萬計的民宅與其他建築物。愛達荷州、俄勒岡州與內華達州也有其他大火延燒，約有2萬人逃離雷諾（Reno）郊外蔓延的火勢。

在太平洋屋脊步道（Pacific Crest Trail）上，由於橋梁山火（Bridge Fire）擴散，關係緊密的萊特伍德（Wrightwood）社區數十棟民宅遭焚毀，有關當局懇請當地居民撤離。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，這3場野火中火勢最大的是橋梁山火，是8日在安吉利斯國家森林（Angeles National Forest）爆發，從10日到11日凌晨，焚燒面積從約1619公頃擴大到約1萬9830公頃，蔓延面積增加逾12倍。

當地居民阿里亞斯（Erin Arias）說，她在突然接獲命令後馬上撤離，帶著護照與狗狗火速逃到山上。今天，她與丈夫朝他們依舊堅固的房屋屋頂澆水，但他們的貓咪走失了。

阿里亞斯說：「這真的很可怕。」看著她鄰居已燒到剩下餘燼的房子，她說「我們真的很幸運」。

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）氣候科學家史文（Daniel Swain）說，火勢在複雜的地勢特別迅速地蔓延，導致萊特伍德居民能撤離的時間可能比平常短，讓身經百戰的消防人員也感到意外。史文說，雖然火勢可在灌木叢與草中迅速蔓延，但在陡峭的山脈與茂密的樹林中焚燒，通常需要花更長的時間。

加州是現在才剛進入野火季，但燒毀面積已是2023年全年的近3倍。白宮表示，總統拜登（Joe Biden）正在監控西部野火，敦促居民聽從州與地方當局的撤離令。

由於消防人員正在同時與多場火勢搏鬥，目前還不清楚整體的損失程度。這3場野火分別是橘郡的機場野火（Airport Fire）、洛杉磯東方的橋梁山火與聖伯納地諾國家森林（San Bernardino National Forest）的萊恩大火（Line Fire）。

法新社報導，聖伯納地諾郡警方已逮捕一名涉嫌縱火的男子。34歲來自諾可市（Norco）的哈斯汀柏格（Justin Wayne Halstenberg）因涉嫌引燃火勢，昨天傍晚遭到逮捕。