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影／邦喬飛拍MV成功救回疑似輕生女子 警方致敬英雄

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國搖滾樂團主唱邦喬飛（圖）10日在田納西州大橋救下一名疑似企圖輕生的女子。美聯社
美國搖滾樂團主唱邦喬飛（圖）10日在田納西州大橋救下一名疑似企圖輕生的女子。美聯社

哥倫比亞廣播公司（CBS News）報導，美國搖滾樂團主唱邦喬飛（Jon Bon Jovi）10日在田納西州大橋救下一名疑似企圖輕生的女子。當地警方事後在臉書發文向邦喬飛及其團隊致敬，監視器畫面也拍到當時的驚險一刻。

報導指出，事發當時是10日晚間。邦喬飛與團隊正在納許維爾市約翰席塔勒行人天橋（John Seigenthaler Pedestrian Bridge）拍攝音樂錄影帶，目擊一名女子站在天橋外側，雙手後扶欄杆，疑似打算輕生。此時邦喬飛與一名女性工作人員趨前，雙方短暫交談過後，協助該名女子安全回到天橋內側。

事後納許維爾市警察部門11日在臉書發文，向邦喬飛及該女性工作人員致敬，感謝兩人成功救下一名女子。

邦喬飛於2018年入選搖滾名人堂（Rock & Roll），致力參與邦喬飛精神基金會（Jon Bon Jovi Soul），積極協助貧困、飢餓與無家者。

根據搖滾名人堂資料，邦喬飛樂團曾獲葛萊美獎，專輯至今狂銷1.2億張，在全球各地舉行超過2600場演唱會。

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