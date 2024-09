影／邦喬飛拍MV成功救回疑似輕生女子 警方致敬英雄

哥倫比亞廣播公司(CBS News)報導,美國搖滾樂團主唱邦喬飛(Jon Bon Jovi)10日在田納西州大橋救下一名疑似企圖輕生的女子。當地警方事後在臉書發文向邦喬飛及其團隊致敬,監視器畫面也拍到當時的驚險一刻。

報導指出,事發當時是10日晚間。邦喬飛與團隊正在納許維爾市約翰席塔勒行人天橋(John Seigenthaler Pedestrian Bridge)拍攝音樂錄影帶,目擊一名女子站在天橋外側,雙手後扶欄杆,疑似打算輕生。此時邦喬飛與一名女性工作人員趨前,雙方短暫交談過後,協助該名女子安全回到天橋內側。

事後納許維爾市警察部門11日在臉書發文,向邦喬飛及該女性工作人員致敬,感謝兩人成功救下一名女子。

邦喬飛於2018年入選搖滾名人堂(Rock & Roll),致力參與邦喬飛精神基金會(Jon Bon Jovi Soul),積極協助貧困、飢餓與無家者。

根據搖滾名人堂資料,邦喬飛樂團曾獲葛萊美獎,專輯至今狂銷1.2億張,在全球各地舉行超過2600場演唱會。

