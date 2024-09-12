影／邦喬飛拍MV成功救回疑似輕生女子 警方致敬英雄
哥倫比亞廣播公司（CBS News）報導，美國搖滾樂團主唱邦喬飛（Jon Bon Jovi）10日在田納西州大橋救下一名疑似企圖輕生的女子。當地警方事後在臉書發文向邦喬飛及其團隊致敬，監視器畫面也拍到當時的驚險一刻。
報導指出，事發當時是10日晚間。邦喬飛與團隊正在納許維爾市約翰席塔勒行人天橋（John Seigenthaler Pedestrian Bridge）拍攝音樂錄影帶，目擊一名女子站在天橋外側，雙手後扶欄杆，疑似打算輕生。此時邦喬飛與一名女性工作人員趨前，雙方短暫交談過後，協助該名女子安全回到天橋內側。
事後納許維爾市警察部門11日在臉書發文，向邦喬飛及該女性工作人員致敬，感謝兩人成功救下一名女子。
邦喬飛於2018年入選搖滾名人堂（Rock & Roll），致力參與邦喬飛精神基金會（Jon Bon Jovi Soul），積極協助貧困、飢餓與無家者。
根據搖滾名人堂資料，邦喬飛樂團曾獲葛萊美獎，專輯至今狂銷1.2億張，在全球各地舉行超過2600場演唱會。
Footage of Jon Bon Jovi saving a woman’s life by talking with her and getting her off the edge of committing suicide— Jerry Braden (@Jerrybraden92) September 11, 2024
Absolutely love this guy & his compassion towards people
My hero not only as a musician, but as a human being
Hope this lady is doing a lot better
If you or… pic.twitter.com/RrDKTfUhe7
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