賀川辯論收視破6700萬！最新民調曝賀錦麗表現大勝 但選情仍僵持

美國大選總統辯論甫於當地時間10日結束，儘管外界公認民主黨總統提名人賀錦麗表現勝過對手川普，但是其支持度並未因此大幅提升，根據紐約郵報最新民調顯示，賀錦麗以50%支持度領先川普的47%，而美國有線電視新聞網（CNN）也引述民調指出雙方依舊處於激烈拉鋸戰。

CNN綜合6份全國民調指出，賀錦麗平均達到49%支持度，川普則為48%。該民調針對最近6份全國民調進行平均統計，包含登記選民與可能選民。

而紐約郵報引述Leger民調報導，將近5成受訪民眾認為賀錦麗辯論表現勝過川普，另外有29%認為川普勝出；而目前賀錦麗在可能選民間取得50%支持度，川普則為47%。

值得注意的是，約有60%受訪者認為該場辯論「很好」，相較於拜登與川普6月底首場辯論僅有42%給出好評。

另外，CNN報導，根據尼爾森（Nielsen）數據顯示，美東時間10日在賓州登場的辯論，吸引超過6710萬民眾觀看，超過拜川辯論的5100萬收視人次。