快訊

舊生家長狂刷負評 新穎寬敞的警政署教保中心缺額過半

美股揚激勵台股早盤一度漲逾500點 台積電漲39元開936元

專題／從毒寶寶到受虐老人 法醫解剖刀下的4道社會傷痕

颶風弗朗辛登陸美路易斯安那州 州長宣布緊急狀態

中央社／ 霍馬11日綜合外電報導

美國氣象預報員表示，颶風弗朗辛席捲路易斯安那州，並警告可能會出現威脅生命的洪水和暴潮。州長已宣布進入緊急狀態，居民連忙儲備應急物資，商店櫥窗紛紛架起木板來擋風。

法新社報導，美國國家颶風中心（National HurricaneCenter）表示，2級颶暴弗朗辛（Francine）於當地時間下午5時，在路州南部邊緣泰勒博恩教區（Terrebonne Parish）登陸。

國家颶風中心又說，弗朗辛正帶來每小時155公里的持續風速，可能會為路州部分地區帶來高約3公尺的暴潮和304毫米的降雨。

這氣象單位表示：「在路州南部，大雨和颶風級風力正向內陸延伸…民眾此時應留在室內，別待在窗戶旁。」

今天午時過後，路州墨西哥灣沿岸的一些城鎮，包括沿海村莊杜拉克（Dulac），出現了洪水、降雨和強風。

在附近的霍馬（Houma），居民在風暴來臨前，正忙著裝置沙袋、儲備物資，並將汽車油箱加滿油。

路州州長藍德瑞（Jeff Landry）已宣布路州進入緊急狀態，也在昨天呈請總統拜登宣布聯邦緊急狀態，總統很快就批准了。

路州位於密西西比河（Mississippi River）河口，是美國主要的貿易中心，州內經濟很大一部分與石油、天然氣產業有關。

洪水 美國 颶風

延伸閱讀

油價大漲逾2% 布蘭特重返70美元 憂颶風衝擊產油區

颶風橫掃產油區 國際油價上揚

颶風襲美 油價反彈

紐約州長要求國務院打擊中方間諜 拒回應台灣遭防堵事務

相關新聞

颶風弗朗辛登陸美路易斯安那州 州長宣布緊急狀態

美國氣象預報員表示，颶風弗朗辛席捲路易斯安那州，並警告可能會出現威脅生命的洪水和暴潮。州長已宣布進入緊急狀態，居民連忙儲...

美元止跌 CPI意外偏高打壓對Fed大幅降息的預期

美元指數周三在美國通膨數據發布後收斂跌幅，8月消費者物價略高於預期，強化聯準會（Fed）下周將降息1碼（0.25個百分點...

911事件23周年 拜登、賀錦麗、川普齊聚曼哈頓

今天是九一一恐襲事件23周年紀念日，位於曼哈頓下城的「原爆點」(Ground Zero)遺址廣場按慣例舉辦紀念活動。恰逢...

南加州至賭城高鐵 標準座位享頭等艙空間、派對車廂吸睛

連通南加州與拉斯維加斯的高鐵Brightline West近日公佈其內部最新效果圖，展示了全新數百萬元打造的車廂流線型設...

19世紀已有「反政治正確」？新右翼如何發揚「迷因戰爭」

談到「政治正確過了頭」，許多台灣網友應該都不陌生。這種說法其實源自於美國，其基本邏輯是：我們並不反對性別平等或是種族平等種種理念，但在最近幾年，這些支持平等的人已經太過激進，根本是在製造新的壓迫，打壓一般的「正常」人。

達美航空2客機「跑道碰撞」！ CRJ-900尾部幾乎斷裂

美國達美航空10日上午在喬治亞州亞特蘭大機場發生2架客機碰撞，其中一架機尾嚴重毀損，幾乎斷裂脫落，另一架客機機翼受損，所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。