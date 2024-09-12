颶風弗朗辛登陸美路易斯安那州 州長宣布緊急狀態
美國氣象預報員表示，颶風弗朗辛席捲路易斯安那州，並警告可能會出現威脅生命的洪水和暴潮。州長已宣布進入緊急狀態，居民連忙儲備應急物資，商店櫥窗紛紛架起木板來擋風。
法新社報導，美國國家颶風中心（National HurricaneCenter）表示，2級颶暴弗朗辛（Francine）於當地時間下午5時，在路州南部邊緣泰勒博恩教區（Terrebonne Parish）登陸。
國家颶風中心又說，弗朗辛正帶來每小時155公里的持續風速，可能會為路州部分地區帶來高約3公尺的暴潮和304毫米的降雨。
這氣象單位表示：「在路州南部，大雨和颶風級風力正向內陸延伸…民眾此時應留在室內，別待在窗戶旁。」
今天午時過後，路州墨西哥灣沿岸的一些城鎮，包括沿海村莊杜拉克（Dulac），出現了洪水、降雨和強風。
在附近的霍馬（Houma），居民在風暴來臨前，正忙著裝置沙袋、儲備物資，並將汽車油箱加滿油。
路州州長藍德瑞（Jeff Landry）已宣布路州進入緊急狀態，也在昨天呈請總統拜登宣布聯邦緊急狀態，總統很快就批准了。
路州位於密西西比河（Mississippi River）河口，是美國主要的貿易中心，州內經濟很大一部分與石油、天然氣產業有關。
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