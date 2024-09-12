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美元止跌 CPI意外偏高打壓對Fed大幅降息的預期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元周三一度勁揚1.2%至140.71日圓，創下12月28日以來的最高價位，但在紐約尾盤僅微升0.1%，報142.31日圓。路透
日圓兌美元周三一度勁揚1.2%至140.71日圓，創下12月28日以來的最高價位，但在紐約尾盤僅微升0.1%，報142.31日圓。路透

美元指數周三在美國通膨數據發布後收斂跌幅，8月消費者物價略高於預期，強化聯準會（Fed）下周將降息1碼（0.25個百分點）而非2碼的預期。日圓也在CPI公布後回吐當天的大部分升幅。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）小漲0.05%至101.684。美國副總統賀錦麗與前總統川普周二晚間舉行總統大選辯論之後，美元指數一度下跌0.4%。

Brown Brothers Harriman指出，辯論結束後市場的反應，包括美元走軟、美國公債殖利率下降以及美股期指下跌，可能暗示川普交易平倉。

在CPI數據顯示8月核心通膨出人意料地上揚0.3%，高於預期的0.2%之後，美國公債扭轉漲勢。美國2年期公債殖利率上漲5.2個基點至3.65%。

日圓兌美元微升0.1%至142.31日圓，稍早一度勁揚1.2%至140.71日圓，創下12月28日以來的最高價位。日本央行政策委員會審議委員中川順子表示，目前的實際利率水準極低。

歐元兌美元在美國CPI報告發布後抹去先前漲幅，持平於1.1022；盤中一度逼近8月曾跌破的關鍵水準1.10。

瑞郎兌美元貶值0.5%，報0.8514；瑞郎因避險交易而上漲，但在東京定盤後這一走勢失去了動力。

CPI 指數 美國

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