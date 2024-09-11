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美國穀物期貨價格上漲 竟與賀錦麗辯論表現有關

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
小麥價格11日盤前上漲，反映賀錦麗效應。路透
小麥價格11日盤前上漲，反映賀錦麗效應。路透

芝加哥期貨交易所（CBOT）11日紐約盤前穀物價格上漲，交投最熱絡的玉米期貨漲0.6%、黃豆期貨漲0.7%、小麥漲0.5%。與美國副總統賀錦麗有何關聯？

道瓊社報導，芝加哥農業諮詢公司AgResource說：「民調顯示，這位（民主黨）總統候選人在周二辯論會以謀略智取前總統川普，帶動『賀錦麗彈升』。」

這是因為農業商品交易員對美中關稅大戰--以及關稅戰對美國農產品出口的負面影響--仍記憶猶新，而且川普在競選造勢場合一再揚言要對中國大陸祭出更高的關稅，令人擔心「川普2.0」政府將進一步為美中關稅戰煽風點火。

AgResource說：「黃豆交易員記得2018年美中貿易戰初期的情景，導致中國對美國黃豆的需求疲軟，直到2019年簽署第一階段貿易協議才改善。」

川普 美國大選 賀錦麗

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