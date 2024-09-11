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美大選辯論／川普扯移民會吃寵物 主持人反駁、賀錦麗批極端

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國總統大選辯論於美東時間10日晚間9時登場，川普指稱移民在俄亥俄州春田市吃寵物。 美聯社
美國總統大選辯論於美東時間10日晚間9時登場，川普指稱移民在俄亥俄州春田市吃寵物。 美聯社

美國共和黨總統候選人川普今天在電視轉播總統大選辯論中散布毫無根據的謠言，指稱移民在俄亥俄州春田市（Springfield）吃寵物

英國廣播公司（BBC）報導，川普說：「他們在吃狗，他們在吃住在那裡的人的寵物。」

擔任主持的穆爾（David Muir）指出，春田市官員表示沒有證據證明這一點。

川普說：「我看到電視上有人說『我的狗被帶走，並被當作食物』。」

民主黨總統候選人賀錦麗說回應說：「這說法太極端了。」

寵物 川普 辯論

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