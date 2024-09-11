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美總統候選人辯論會登場 川普和賀錦麗就經濟稅改交鋒

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
周二的電視辯論會是賀錦麗和川普在這次選舉唯一一次面對面的對決。歐新社
周二的電視辯論會是賀錦麗和川普在這次選舉唯一一次面對面的對決。歐新社

美國總統辯論會周二晚上登場，現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗首度共和黨候選人川普過招，即宣揚她的經濟計畫，她表示自己是台上唯一一位專注於「提升美國中產階級和勞工階層」的候選人。

賀錦麗不待川普批評，即直接處理她競選的一大弱點──高物價和高成本對美國家庭的衝擊，選民為此對總統拜登的經濟政策抱持懷疑態度。賀錦麗提到她將擴大兒童抵稅優惠、為首次購屋者提供房貸協助以及中小企業扣除額的計畫，同時批評川普的關稅政策。

賀錦麗說：「居住成本對我們所知的很多人來說太高了」。她為現任政府在經濟方面的努力辯護，表示她和拜登必須「清理川普留下的爛攤子」。

川普反唇相譏：「我有關稅，但我沒有通膨」「看看，我們的經濟很糟糕，正因為通膨—這真是動搖國本，分裂國家。我們的通膨是前所未見的。」

川普談能源政策：我是太陽能的大粉絲

川普在冗長而雜亂的能源政策答辯中表示，「如果賀錦麗當選，化石燃料就完了」，「我們將回到風力發電和太陽能發電」。但他又說，在拜登和賀錦麗的領導下，石油產量實際上反而增加了。

不過，川普一方面抨擊太陽能和風能，另一方面又稱自己是太陽能的「大粉絲」。

兩人都談到晶片

兩位候選人都對美國科技業表示支持，並強調和中國大陸的競爭。川普表示，「我們幾乎不再製造晶片」，這是拜登政府的一個關鍵問題。賀錦麗則表示美國需要「在AI競賽中勝出」，並反駁川普提及中國大陸的部分，指責他「最終將美國的晶片賣給中國，幫助他們提升並現代化軍事力量」。

這場辯論可能是賀錦麗和川普在這次選舉唯一一次面對面的對決。隨著有些州即將開始提前投票，民調顯示兩位候選人競爭激烈。

周二辯論會也籠罩在上次拜登和川普辯論會的陰影之下，拜登6月辯論會表現不佳，導致賀錦麗取代他成為民主黨候選人。

在距離選舉日不到兩個月的情況下，這場辯論在白熱化的選戰對雙方而言都可能帶來極其關鍵的影響。

川普 賀錦麗 辯論會

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