美總統候選人辯論會登場 川普和賀錦麗就經濟稅改交鋒

美國總統辯論會周二晚上登場，現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗首度共和黨候選人川普過招，即宣揚她的經濟計畫，她表示自己是台上唯一一位專注於「提升美國中產階級和勞工階層」的候選人。

賀錦麗不待川普批評，即直接處理她競選的一大弱點──高物價和高成本對美國家庭的衝擊，選民為此對總統拜登的經濟政策抱持懷疑態度。賀錦麗提到她將擴大兒童抵稅優惠、為首次購屋者提供房貸協助以及中小企業扣除額的計畫，同時批評川普的關稅政策。

賀錦麗說：「居住成本對我們所知的很多人來說太高了」。她為現任政府在經濟方面的努力辯護，表示她和拜登必須「清理川普留下的爛攤子」。

川普反唇相譏：「我有關稅，但我沒有通膨」「看看，我們的經濟很糟糕，正因為通膨—這真是動搖國本，分裂國家。我們的通膨是前所未見的。」

川普談能源政策：我是太陽能的大粉絲

川普在冗長而雜亂的能源政策答辯中表示，「如果賀錦麗當選，化石燃料就完了」，「我們將回到風力發電和太陽能發電」。但他又說，在拜登和賀錦麗的領導下，石油產量實際上反而增加了。

不過，川普一方面抨擊太陽能和風能，另一方面又稱自己是太陽能的「大粉絲」。

兩人都談到晶片

兩位候選人都對美國科技業表示支持，並強調和中國大陸的競爭。川普表示，「我們幾乎不再製造晶片」，這是拜登政府的一個關鍵問題。賀錦麗則表示美國需要「在AI競賽中勝出」，並反駁川普提及中國大陸的部分，指責他「最終將美國的晶片賣給中國，幫助他們提升並現代化軍事力量」。

這場辯論可能是賀錦麗和川普在這次選舉唯一一次面對面的對決。隨著有些州即將開始提前投票，民調顯示兩位候選人競爭激烈。

周二辯論會也籠罩在上次拜登和川普辯論會的陰影之下，拜登6月辯論會表現不佳，導致賀錦麗取代他成為民主黨候選人。

在距離選舉日不到兩個月的情況下，這場辯論在白熱化的選戰對雙方而言都可能帶來極其關鍵的影響。