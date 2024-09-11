防止教育機構與孔子學院往來 美眾院通過法案斷公費

中國孔子學院多被視為大外宣機構，在美國尤其受到抵制而數量逐漸縮減。美國眾議院今天進一步通過法案，要求國土安全部確保與孔子學院簽約的高等教育機構，不具獲得經費的資格。

美國國會昨天復會就馬不停蹄進入「中國週」（China Week）。眾議院議長強生（Mike Johnson）7月在智庫預告，將在今年年底前簽署一票與中國相關的重要立法，「授權下一屆政府在（執政）首日就能打擊敵人的經濟」。

眾議院今天通過「國土安全部限制孔子學院和中國相關實體法案」，限制國土安全部向與孔子學院，也就是由中國政府直接或間接資助的文化機構有關的高等教育機構提供經費。

法案也要求高等教育機構披露與中國涉及軍事、警察或情報活動的大學或學院的相關資訊。

具體而言，法案指出，國土安全部必須確保與孔子學院簽約、達成協議或收受孔子學院實物捐贈或禮物的高等教育機構，不具獲得國土安全部經費的資格，除非這些機構與孔子學院斷開連結。

根據法案，這些機構終止與孔子學院的關係後，在符合美國國家安全利益下，國土安全部能根據具體情況取消經費限制。

此外，法案要求與孔子學院有關、正在申請或已經取得國土安全部特定經費的高等教育機構，必須將與孔子學院的關係通知國土安全部。

提出法案的議員普弗留格（August Pfluger）昨天在相關聽證會上表示，孔子學院2004年首次在美國成立。然而，人們很快地就發現孔子學院是中共全球影響力機構的延伸，使其能夠影響學術機構決策、監視美國活動並推廣軍民融合的計畫。

普弗留格指出，軍民融合是中共積極推動的國家戰略，為幫助中國在2049年前發展全球科技最先進的軍隊，而這通常是通過竊取美國智慧財產及商業機密來實現。

過去幾年來，美國政府針對這類侵犯行為採取反制措施，例如2021財政年度國防授權法（NDAA）就禁止國防部提供資金給設有孔子學院的高等教育機構。

「該是國土安全部採取類似行動的時候了」，普弗留格說。

法案通過的4天前，美國喬治亞理工學院（GeorgiaInstitute of Technology）宣布將終止與天津大學的教育合作關係。天津大學之前才被指與涉及共軍的中國實體合作，美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席、共和黨籍穆勒納爾（John Moolenaar）也對此展開調查。

穆勒納爾今天發布聲明表示，期盼其他與中國機構有類似合作的美國高等院校能夠關注這起事件，同時思考自身在中國追求的事物，會對美國長期國家安全產生何種影響。

眾議院明天預計將討論「保護美國農業免於外國對手破壞」及「保護美國創新及經濟安全不受中共侵害」等法案。