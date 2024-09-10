賀錦麗、川普大選辯論對決明登場 對美股有何影響一次看

美國副總統賀錦麗與前總統川普即將於美東時間10日晚間9時進行大選辯論，在投資人已因勞動市場、利率走勢和地緣政治的不確定性備感緊張之際，兩人的對決料將給金融市場帶來新的波動。

投資人關心的政見摘要

稅收：川普已表示要調低公司稅率，從目前的21%降到15%，誓言讓共和黨的2017年稅法永久化，同時敦促延續該法案的關鍵部分。賀錦麗則提出公司稅率提高至28%，年收入低於40萬美元者稅率維持不變，高收入者稅率調高。

貿易和關稅：川普提過10%的全面關稅，對中國大陸製商品徵收更高的關稅。拜登已宣布對一系列陸製商品調高關稅，包括半導體、電池、太陽能電池、關鍵礦產、鋼、鋁和電動車，而賀錦麗釋出的訊息是，雖然不會對中國大陸心慈手軟，但也不會進一步撕扯這全球最大兩個經濟體之間的巨大裂痕。高盛經濟學家預估，如果川普勝選，美國很快會對中國輸美商品和汽車加徵關稅，實際關稅稅率將提高3-4個百分點，峰值期恐推升核心PCE物價指數30-40個基點。

移民：川普說要驅逐無證移民。賀錦麗支持達成一項包括加修邊境牆在內的移民協議，與此同時，民主黨對部分申請庇護者關閉了邊境。摩根大通策略師表示，任何限制移民的有效舉措，若造成嚴重的勞動力短缺、進而抑制經濟成長，都可能推升通膨。

選舉年數據有利美股

大選年通常對美股有利。自1960年以來，幾乎每個選舉年，標普500指數都會上漲，僅2000年和2008年例外，美股當年分別受到網路泡沫破滅和金融危機的影響。最近幾次大選年的美股表現更好，2012年、2016年和2020年，標普500指數至少上漲10%。

不確定性仍高

賀錦麗的民調支持率近來走升，但市場權威人士警告，這次大選難分伯仲，結果可能到最後一刻才見分曉——儘管機率小，結果也可能在大選結束幾天後仍不明朗。投資人也擔心選舉出現曠日持久的爭議或更糟的情況，如政治暴力事件。

2000年佛州大選重新計票期間，標普500指數下跌逾4%，投資者湧入避險資產，導致10年期美國公債殖利率下跌52個基點，金價跳漲。

賀錦麗勝選將嘉惠或衝擊到的類股

由於民主黨的政策立場，賀錦麗勝選預計有利於電動車製造商（如特斯拉、Rivian Automotive和Lucid）、電動車充電網絡營運商（如ChargePoint Holdings、 Beam Global、Blink Charging），以及太陽能股（如First Solar、Sunrun和Enphase Energ），另外，她提出補貼買房首購族頭期款等政策也可能提振住宅建商（DR Horton、Lennar和KB Home等值得關注）。

相較於川普勝選會在貿易和關稅問題上有更極端言辭，市場押注是賀錦麗上台能避免與中國大陸發生貿易戰。

鑒於賀錦麗政府會繼續嚴格監管，金融業可能不會表現得太好。美國銀行、摩根大通和高盛集團等將面臨更高的資本要求，信用卡手續費收入將持續受限。製藥商也可能承壓，因賀錦麗已提出處方藥自付費用每年不得超過2,000美元。

川普勝選將嘉惠或衝擊到的類股

如果貿易緊張局勢升級，營收對中國大陸曝險高的公司恐面臨壓力（包括晶片製造商Nvidia、博通和高通，特斯拉和BorgWarner等汽車製造商，以及Otis Worldwide在內的工業公司）。

川普誓言取消對國內石油生產限制，能源股可能受惠（如Baker Hughes、埃克森美孚、康菲石油、西方石油、Williams Cos.、Haliburton、Devon Energy和雪佛龍）。

川普想推翻拜登電動車政策，所以，受惠於降低通膨法的清潔能源和電動車公司屆時將面臨挑戰（如特斯拉、Rivian和Lucid，還有一些電池製造商和零組件供應商）。

共和黨政策應能嘉惠國防股和監獄股。槍支製造商（如Smith & Wesson Brands和Sturm Ruger）的股票也往往因共和黨主政而上漲。

加密貨幣股近來被視為川普概念股，他承諾要讓美國成為世界的「加密貨幣之都」。還有兩家公司的股票可能因為他當選而走高，一是川普創辦的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）母公司「川普媒體與科技集團」，另一是影片分享網站Rumble，他的副手范斯旗下風投公司Narya截至5月還持有該平台股權。