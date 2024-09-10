美西飆高溫引發森林大火、燒數千公頃土地 大批民眾被迫撤離

美國官員今天表示，美國西部氣溫飆升引發的森林大火已燒毀數千公頃土地，許多人被迫撤離家園。

法新社報導，洛杉磯附近一場失控野火促使當局強制疏散居民，大火吞噬熱門旅遊景點周遭大片乾燥的加州鄉村。

這場所謂的「萊恩大火」（Line Fire）5日在洛杉磯東部爆發，週末迅速延燒，已燒毀超過2萬英畝（約8000公頃）土地，威脅數以萬計的房屋和其他建築物。

自上週中旬以來肆虐該地區的熱浪讓情況變得更糟，高溫和陣風讓蔓延的火勢變得更難預測。

在加州北部，一場規模小得多的火災同樣引發人們關注，發生在湖郡（Lake County）小鎮清澈湖（Clearlake）的「鮑利斯大火」（Boyles Fire）已延燒76英畝（約30公頃），迫使4000人逃離家園。

消防隊員表示，已有30棟建築物受到火災影響，多達50輛汽車被燒毀。

在內華達州，失控的「戴維斯大火」（Davis Fire）自7日爆發以來已燒毀6500英畝（約2630公頃）的茂密樹林和灌木叢。

內州雷諾（Reno）南部至少有1萬2000人被告知撤離，已知有十幾棟建築物受損。