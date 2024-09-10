美眾院通過生物安全法案 繼TikTok之後盯上陸生技業

美國眾議院鷹派力克遊說人士的努力，周一晚間通過法案，將禁止五家大陸生技公司和在美國的子公司取得聯邦政府合約。

此法案以306票對81票在眾院過關，接著將交付參院表決。

提案的議員主張，此案攸關中國大陸是否會在另一個美國開創的領域搶占主導地位。他們擔心北京政府可能開發生物武器，或者以別的方式對從海外獲得的生物數據加以利用。

眾院監督委員會5月以40比1 通過的生物安全法提案，將矛頭對準五家公司：華大集團、華大智造、華大美國子公司Complete Genomics、藥明康德和藥明生物。這是繼強制字節跳動分拆TikTok後、美國國會議員再次向中國企業揮起大棒。

彭博行業研究認為，此案最終成為法律的機率高達70%，因為在參眾兩院都獲得了強力的支持。除此之外，國會本周還將對其它許多針對中國的提案加以表決，目標包括電動車和其他產業的中國供應鏈等。

上述公司辯稱自己不構成國家安全威脅並專注於醫療創新。Complete Genomics表示，此案將提高已占據主導地位的美國競爭對手Illumina 的市占率，並稱自己銷售DNA測序儀但不收集或訪視由客戶控制的基因數據。

資深民主黨眾議員、來自麻州的麥克文（Jim McGovern）敦促同僚否決法案，主張提案選擇要懲罰的公司時缺乏明確的標準，應該重新制定。

俄亥俄州的共和黨籍聯邦眾議員溫斯卓普（Brad Wenstrup）是法案的主要發起人。他說這些公司之所以被列名，是因為他們和中國共產黨有關係，而中共意圖主導生技產業，並指出數百萬美國人的數據可能面臨風險。

眾院議長強生（Mike Johnson）7月即預告此案將交付表決，他主張和大陸生技公司的商業關係將使聯邦承包商對美國的對手「有所依賴」，並「危及美國人的醫療數據」。