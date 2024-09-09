美肯塔基公路槍案槍手仍在逃 入夜警方暫停追捕

美國肯塔基州75號州際公路昨天發生槍案，多個執法機構在崎嶇、樹木茂密的地形中緝捕一整天，今天入夜後行動暫停，涉嫌朝行駛車輛開槍的男子依舊在逃。

肯塔基州警方領導緝捕32歲嫌疑人庫契（JosephCouch）的行動。警方是在距離該州東南部倫敦市（London）約12.9公里的現場附近，發現一輛登記在他名下的車輛和一把AR步槍後，確認他的身分。

在槍案中受傷的5人目前狀況穩定，一名受害者臉部中彈，另一名受害者手臂中彈。

警方在今晚的記者會上表示，據信庫契昨天上午購買武器和彈藥後，昨天下午5時30分左右，開始在75號州際公路（Interstate 75）一處偏遠路段上方的懸崖開槍，擊中至少12輛車。

聯邦調查局肯塔基州路易維爾（Louisville）辦事處特別探員主管斯坦斯伯里（Michael Stansbury）說：「在逮到他、將他拘留之前，我們不會停止處理此案。」

警方仍在調查犯案動機。