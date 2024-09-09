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美眾院將公布報告 抨擊拜登2021撤離阿富汗缺失

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
美國聯邦眾議院共和黨人明天將公布各界期待已久的報告，譴責民主黨總統拜登政府2021年8月撤離阿富汗混亂且致命行動的失敗。（美聯社）
美國聯邦眾議院共和黨人明天將公布各界期待已久的報告，譴責民主黨總統拜登政府2021年8月撤離阿富汗混亂且致命行動的失敗。（美聯社）

美國聯邦眾議院共和黨人明天將公布各界期待已久的報告，譴責民主黨總統拜登政府2021年8月撤離阿富汗混亂且致命行動的失敗。

報告認為，政府當年直到8月16日才正式下令撤離非戰鬥人員，為時已晚，且未能在華盛頓各部門和阿富汗官員之間溝通，針對有資格撤離平民的文書作業也一團混亂。

這是眾院外交事務委員會主席麥考爾（MichaelMcCaul）領導、為期3年調查的結果。

報導指出：「在我們拋棄阿富汗盟友，讓他們遭到塔利班（Taliban）報復性殺戮後，美國在世界舞台的信譽嚴重受損，而這些阿富汗人民是我們曾承諾保護的。」

「對美國退伍軍人和仍在服役者的道德傷害，仍是這個政府留下的污點。」

隨著11月5日美國總統大選將至，當年那場撤軍也變得高度政治化。上月共和黨候選人、前總統川普在阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）為競選活動拍攝影片，內容是他出席一場儀式，紀念在撤離中喪生的士兵。

共和黨 美國 阿富汗

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