快訊

影／大雨土石流亂東部交通 旅客擠爆花蓮車站急問「何時通？」

3輛遊覽車全滿！120人北上聲援 新竹小草嘆：柯文哲就是太清廉

恭喜！女兒萌照曝光 吳姍儒順利生下第二胎

喬治亞州校園射殺4人…槍手行兇前一天嬤才到校開會 爺爺嘆：感到心碎

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國喬治亞州阿帕拉契中學校園槍擊案14歲槍手格雷6日首次出庭。美聯社
美國喬治亞州阿帕拉契中學校園槍擊案14歲槍手格雷6日首次出庭。美聯社

美國喬治亞州阿帕拉契中學（Apalachee High School）4日發生校園槍擊，造成4人中彈身亡。美國CBS新聞報導，14歲槍手格雷（Colt Gray）的家屬表示，格雷行兇前一天，他的外祖母波哈默斯曾到校和老師們討論孫子的「行為問題」。

格雷的81歲外祖父查理（Charlie Polhamus）在CBS新聞電話訪談中說：「我的妻子有去學校，就是在槍擊發生的前一天，她當時和老師們會面，而老師對於格雷沒去學校感到不滿，她也給格雷買了些東西。所以，我的妻子去了格雷就讀的學校，這就是槍擊發生前一天。」

查理不確定他的妻子到訪學校期間發生什麼事情，但這似乎沒有阻止槍擊案發生。查理也證實，自己的女兒、格雷的母親瑪西（Marcee Gray）有收到格雷作案前所發的簡訊，「然後我們就聽到阿帕拉契中學發生槍擊案的新聞」。

查理也告訴CBS新聞，案發至今他一直處於矛盾情緒，格雷是他心愛的外孫，但對其犯下的罪行感到厭惡。查理說：「格雷開槍殺人，他又是我的外孫，這讓我感到心碎。」

校園 槍擊 殺人 美國

延伸閱讀

毒蟲母打破沉默！曝光14歲槍手兒行凶前簡訊 向被害家屬致歉

【Daily Podcast】喬治亞州高中槍擊案：子女犯法雙親有罪，槍手父親被控二級謀殺

機警救命！美校園槍擊釀2師2生亡 同學「1舉動」救全班

美校園槍擊14歲槍手被起底！話少、愛翹課 曾嗆掃射學校遭FBI約談

相關新聞

5月訪台曾被警告！美眾議員還原陸政府「歡迎」方式 體驗緊張局勢仍無懼

美國聯邦眾議員金映玉表示，今年5月隨團訪問台灣，每位議員辦公室都收到中國政府傳話，要求不要降落台灣。但她表示，不會被這種...

喬治亞州校園射殺4人…槍手行兇前一天嬤才到校開會 爺爺嘆：感到心碎

美國喬治亞州阿帕拉契中學（Apalachee High School）4日發生校園槍擊，造成4人中彈身亡。美國CBS新聞...

「那不是別人家的事」美國議員金映玉挺台 強調台灣安全與美息息相關

美國聯邦眾議院外交事務委員會印太小組主席金映玉6日在加州橘郡舉行圓桌論壇，讓更多美國人知道台灣安全與美國人的生活息息相關...

紐約勞工節遊行 市長飽受冷待 政要遠離他 路人嘲諷他

隨著紐約市長亞當斯(Eric Adams)及其親信先後捲入聯邦調查，他在7日的勞工節遊行中一再遭到冷遇。紐約州長霍楚(K...

國會迎中國周 排25個抗中法案 本周審「台灣衝突嚇阻法案」

授權新總統對中祭更強硬措施

全美首例…未接觸禽類、乳牛 密蘇里1患者卻感染禽流感

疾病管制暨預防中心(CDC)6日報告，日前密蘇里州有一成年人感染禽流感(bird flu)，於8月22日入院治療，現已康...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。