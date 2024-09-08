喬治亞州校園射殺4人…槍手行兇前一天嬤才到校開會 爺爺嘆：感到心碎

美國喬治亞州阿帕拉契中學（Apalachee High School）4日發生校園槍擊，造成4人中彈身亡。美國CBS新聞報導，14歲槍手格雷（Colt Gray）的家屬表示，格雷行兇前一天，他的外祖母波哈默斯曾到校和老師們討論孫子的「行為問題」。

格雷的81歲外祖父查理（Charlie Polhamus）在CBS新聞電話訪談中說：「我的妻子有去學校，就是在槍擊發生的前一天，她當時和老師們會面，而老師對於格雷沒去學校感到不滿，她也給格雷買了些東西。所以，我的妻子去了格雷就讀的學校，這就是槍擊發生前一天。」

查理不確定他的妻子到訪學校期間發生什麼事情，但這似乎沒有阻止槍擊案發生。查理也證實，自己的女兒、格雷的母親瑪西（Marcee Gray）有收到格雷作案前所發的簡訊，「然後我們就聽到阿帕拉契中學發生槍擊案的新聞」。

查理也告訴CBS新聞，案發至今他一直處於矛盾情緒，格雷是他心愛的外孫，但對其犯下的罪行感到厭惡。查理說：「格雷開槍殺人，他又是我的外孫，這讓我感到心碎。」