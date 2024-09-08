5月訪台曾被警告！美眾議員還原陸政府「歡迎」方式 體驗緊張局勢仍無懼

美國聯邦眾議員金映玉表示，今年5月隨團訪問台灣，每位議員辦公室都收到中國政府傳話，要求不要降落台灣。但她表示，不會被這種恐嚇手段嚇到。

共和黨籍的韓裔聯邦眾議員金映玉（Young Kim）來自加州第40選區，挺台立場鮮明。她6日以眾議院外交事務委員會印太小組主席的身分，在加州橘郡舉行圓桌論壇，題為「全球連結，在地影響：台灣對加州為何如此重要」。

金映玉接受中央社記者訪問時，回顧去年4月和今年5月兩度訪問台灣的經驗，親身體驗台灣海峽的緊張局勢。

今年5月，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）率團訪台，與總統賴清德見面，金映玉為代表團成員之一。

金映玉說：「我們抵達台灣時，天上有中國軍機、台灣海峽上有共艦，這是中國對我們的一種歡迎方式，表明他們不要美國國會議員訪台，這種緊張局勢是真實的，我們親身體驗。但我們沒有被這種恐嚇手段所嚇到。」

除了共機、共艦「歡迎」，金映玉透露，每一位訪台的國會議員都收到來自中國政府的傳話。

她說：「我的辦公室收到來自中國政府的聯繫，不只是我，其他同行的國會議員也都收到，無論是選區辦公室或是在華府的辦公室，他們要求幕僚告訴我們，不要在台灣降落，因為可能違反一個中國政策。」

但金映玉指出，這些手段沒有影響他們訪台的決心，「我們訪台是為了支持我們的盟友，展現我們對台灣這個民主燈塔的重視。我們那一趟是為了展現美國的堅定立場，強調美國對美台關係的重視」。