「那不是別人家的事」美國議員金映玉挺台 強調台灣安全與美息息相關

美國聯邦眾議院外交事務委員會印太小組主席金映玉6日在加州橘郡舉行圓桌論壇，讓更多美國人知道台灣安全與美國人的生活息息相關。她強調，「那不是7000英里以外別人家的事」。

共和黨籍的韓裔聯邦眾議員金映玉（Young Kim）來自加州第40選區，挺台立場鮮明。她6日邀集多名台裔社區領袖、學者專家在加州橘郡舉行圓桌論壇。

論壇主題為「全球連結，在地影響，台灣為何對加州如此重要」，史丹佛大學胡佛研究所研究員陳仁宜、律師陳啟耕、會計師林清吉、聯邦眾議員奧伯諾特（Jay Obernolte）出席與談。

金映玉接受中央社訪問表示，這場圓桌論壇的參與者有台美政策專家、成功的企業家和台裔社區領袖，透過現場參與和線上直播，向南加州居民解釋，美國為什麼要關心並支持台灣。

金映玉表示，隨著中國國家主席習近平展露野心，台灣海峽的緊張局勢升高，她希望把在華府每天討論的「台灣為何重要」這個話題，帶到南加州的地方上，讓更多美國人意識到這個議題的重要。

金映玉說：「我希望讓大家有一種迫切感，台灣的事情不是距離我們7000英里以外別人的問題。這個議題會影響到加州、全美國人的生活。」

金映玉曾2度訪問台灣，她說，她參訪台積電的時候提出一個問題「如果台灣遭到共軍封鎖，會發生什麼事？」得到的答案非常簡單，全球經濟會停擺。

金映玉說，台灣是全球90%以上先進半導體的產地，晶片製造如果受到干擾，那麼與美國人生活息息相關的產品，諸如手機、電視、微波爐、汽車等都會受到影響。

金映玉身為眾議院外交事務委員會印太小組主席，一直向各界積極強調台灣是美國值得信賴的夥伴與盟友，同時也是全球的信賴夥伴，台灣應該被納入世界衛生組織（WHO）、國際貨幣基金（IMF）等國際組織。

金映玉除了支持台灣參與國際組織，同時在國會督促美國政府確保台灣購買的數十億美元武器按時交貨。她指出，根據「台灣關係法」，美國必須提供台灣所需的武器裝備，「我們不是免費提供，這是台灣付錢購買的」。