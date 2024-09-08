毒蟲母打破沉默！曝光14歲槍手兒行凶前簡訊 向被害家屬致歉

美國喬治亞州阿帕拉契中學（Apalachee High School）4日發生校園槍擊，造成4人中彈身亡，華盛頓郵報揭露14歲槍手格雷（Colt Gray）作案前曾傳簡訊向母親瑪西（Marcee Gray）道歉，瑪西緊急致電校方通報「嚴重緊急事件」，可是校方一開始將槍手與另一名姓名相似的同學搞混，尋找格雷又沒有下文，幾分鐘後便發生槍擊。

華郵取得瑪西手足布朗（Annie Brown）提供的簡訊及通話紀錄指出，槍手格雷在作案前曾傳簡訊給母親瑪西，但並未提供具體文字內容。對此，紐約郵報獨家訪問瑪西81歲父親波哈默斯（Charlie Polhamus）證實，簡訊內容寫道，「媽，我很抱歉」。

瑪西也在收到簡訊後，於事發前約90分鐘，上午9時50分致電校方，通報「嚴重緊急」事件，並要求校方立即找到格雷進行確認。而根據布朗描述，一名輔導員在電話中向瑪西描述，格雷當日上午談到校園槍擊。

大約同一時間，格雷同班同學莎亞拉斯（Lyela Sayarath）描述，一名校方行政人員前往格雷所在的數學教室，疑似將班上另一名與格雷姓名相似的同學搞混。當時兩人均不在班上，接著該行政人員將另一名同學的背包帶走；沒過幾分鐘，槍擊案發生。

這份報導出現在網路上以後，瑪西也向華郵證實簡訊及通話紀錄，但是拒絕透露促使她致電校方警告的細節，並表示已經配合調查人員提供相關資訊。

另外，紐約郵報引述波哈默斯，瑪西打完電話便開車趕往距離3小時路程外的阿帕拉契中學。

瑪西稱這起槍擊事件「極度駭人」，且向受害學生及家長表示懊悔，「我非常、非常抱歉，難以想像他們現在經歷多麼大的悲痛」。

波哈默斯在向紐約郵報的訪問中批評格雷的父親「邪惡」，稱他讓瑪西染上毒癮，最終毀了這個家，喊話執法機關將格雷父親判死刑。

紐約郵報報導，瑪西過去17年間多次因毒品、家暴、違反交通規則等案件被捕。而格雷父親柯林（Colin Gray）5日也被捕，遭控4項非自願過失殺人、 2項二級謀殺、8項虐待兒童罪。格雷作案用的AR-15步槍是柯林去年聖誕節送他的禮物。