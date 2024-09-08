美國肯塔基州公路爆槍擊 警方：4到6人中彈

美國肯塔基州一條高速公路今天發生槍擊事件，造成4到6人中彈，當局正在緝捕「攜帶武器且危險」的槍手。

肯塔基州警方發言人潘寧頓（Scottie Pennington）告訴當地媒體，有4到6人中彈。

當地電視台WYMT報導，勞瑞郡警局（LaurelCounty Sheriff's Office）表示，這起事故造成「多人重傷」，但未確認有人死亡。

當局正在尋找32歲的庫契（Joseph Couch），他被認為是導致75號州際公路（ Interstate 75）雙向封閉的槍擊事件嫌疑人。

警方一開始警告有「多人」中彈後，勞瑞郡警局在臉書（ Facebook）發布有關庫契的貼文，說這名槍手「攜帶武器且危險」，「切勿試圖接近」。

潘寧頓表示：「此人目前在逃，我們敦促民眾留在室內！」

潘寧頓後來告訴「路易維爾信使日報」（LouisvilleCourier Journal）：「我們不知道（嫌疑人）的下落。」

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）也要求民眾避開已被封鎖的地區。