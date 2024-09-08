美國肯塔基州際公路驚傳槍擊！多人中彈 槍手在逃
美國有線電視新聞網（CNN）報導，肯塔基州位於郊區勞雷爾郡（Laurel County）的75號州際公路（I-75）7日驚傳槍擊案，造成多人中彈，目前槍手在逃中，當局宣布部分路段實施封鎖，且呼籲民眾切勿外出。
勞雷爾郡警長辦公在臉書證實訊息，稱多人在靠近75號州際公路遭遇槍殺。另有當局執法機關表示，由於發生槍擊事件，從41號出口到59號出口的北行車道和南行車道均已關閉，要求民眾避開該地區，改道行駛。
肯塔基州騎兵警察沛寧頓（Scottie Pennington）也在社群媒體表示，槍手尚未落網，呼籲民眾待在室內。
路易斯維爾市（Louisville ）酒精、菸草、槍械暨爆炸物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）聲明描述，75 號州際公路附近發生的「嚴重事件」，目前協助州警察與地方當局中。
州長貝希爾（Andy Beshear）在X貼文證實，正在聽取州警與國土安全辦公室的初步報告。
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