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美國肯塔基州際公路驚傳槍擊！多人中彈 槍手在逃

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國肯塔基州郊區勞雷爾郡的75號州際公路7日驚傳槍擊案，造成多人中彈。圖／取自@ZT_Followers在X的影音
美國肯塔基州郊區勞雷爾郡的75號州際公路7日驚傳槍擊案，造成多人中彈。圖／取自@ZT_Followers在X的影音

美國有線電視新聞網（CNN）報導，肯塔基州位於郊區勞雷爾郡（Laurel County）的75號州際公路（I-75）7日驚傳槍擊案，造成多人中彈，目前槍手在逃中，當局宣布部分路段實施封鎖，且呼籲民眾切勿外出。

勞雷爾郡警長辦公在臉書證實訊息，稱多人在靠近75號州際公路遭遇槍殺。另有當局執法機關表示，由於發生槍擊事件，從41號出口到59號出口的北行車道和南行車道均已關閉，要求民眾避開該地區，改道行駛。

肯塔基州騎兵警察沛寧頓（Scottie Pennington）也在社群媒體表示，槍手尚未落網，呼籲民眾待在室內。

路易斯維爾市（Louisville ）酒精、菸草、槍械暨爆炸物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）聲明描述，75 號州際公路附近發生的「嚴重事件」，目前協助州警察與地方當局中。

州長貝希爾（Andy Beshear）在X貼文證實，正在聽取州警與國土安全辦公室的初步報告。

多人 槍擊 美國 警察 車道

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