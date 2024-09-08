25項法案抗中 美國會迎「中國周」

美媒Politico及福斯新聞五、六日報導，休會六周後，美國國會預定九日復會，將迎接「中國周」（China Week）。據聯邦眾議院網站，至少有「台灣衝突嚇阻法案」等廿五項直接或間接有關中國大陸的法案排期，有待討論和表決，以對抗美國愈來愈強大的對手中國。

十一月五日美國總統大選在即，聯邦眾院只剩三周的工作時間，共和黨籍議長強生已預告，復會後將速審一連串聚焦中國的法案，其中的台灣衝突嚇阻法案與台灣直接相關。

該法案由該黨阿肯色州聯邦眾議員希爾所提，要求美國財政部公布為中國高官提供服務的金融機構清單，並禁止金融機構向這些高官及其直系親屬提供服務。

希爾主張，該法案將使中國高官知道，若犯台或損害台灣，不僅將使他們暴露在中國民眾面前，不利他們對國家的控制，亦將造成中國領導高層及其家屬的財務狀況陷入困境。

強生七月就表明，他希望在今年底前，就能將多項中國相關立法送交白宮簽署生效，以賦予明年一月就任的美國新總統，對北京祭出更強硬與嚴厲行動的權力。

共和黨的聯邦眾院第二號人物史卡利塞則提到，將大多數的中國相關法案排在一周內，旨在讓眾院同僚能集中注意力，關注北京正遂行的一些事，直接威脅美國利益，「我們必須積極因應」。他強調，若能獲兩黨大力支持，接下來在聯邦參議院過關的機會就大增。

共和黨籍聯邦眾議員巴爾也說，中國周是兩黨一致的作法，旨在強化美國的防禦與國會的監督，並確保國會能採取果斷行動，因應中國做出的不公平及惡意行為。對此，聯邦眾院少數黨（民主黨）領袖傑福瑞斯和中國駐美大使館皆未置評。

聯邦眾院程序委員會已將兩黨議員所提的多項抗中法案準備就緒，從經濟等美、中關係的廣泛層面切入，均涉及美國國安。

另外，聯邦眾院也可能審議「終結中國電動車在美國主導地位法案」和「保護美國農業免受外國對手侵害法案」。前者將取消拜登政府准許中製電動車獲七五○○美元（台幣約廿四萬元）稅收抵免；後者旨在增加外國人、尤其是境外敵對勢力購買美國農地的難度。

「美國國土安全部對孔子學院及中國相關實體的限制法案」也待審，目的是禁止該部向接受中國政府資助的大學提供補助款。

「保護美國創新及經濟安全免受中共侵害法案」要求美國司法部重啟川普政府推動的中國行動計畫，以應對中國共諜活動及智財權盜竊。

還有約廿一項法案有待以暫停適用議事規則通過；該規則通常用於美國國會盼盡快處理、較無爭議並已獲至少三分之二議員支持的法案。這些法案涉及中國無人機、防止外國介選、改善出口管制透明度、提防經濟間諜、流行病通報以及檢查將安裝在美國港口的外國製起重機等。