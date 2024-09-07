為子叫屈？美喬州校園槍擊案槍手父親：兒子在校遭霸凌

美國喬治亞州日前發生4死9傷槍擊案，14歲槍手柯爾特（Colt Gray）和其父親柯林（Colin Gray）6日首次出庭。福斯新聞網報導，槍手的父親柯林在警方近期公布的2023年詢問筆錄中說，柯爾特在學校曾被同學稱作「男同志」，飽受欺凌。

柯林說：「（柯爾特）經歷了很多。（柯爾特）只希望我們過著簡單的生活。諸如此類，他應該為升上8年級而感到興奮。對他而言，在學校不被人欺負非常困難，事情一件接著一件，你知道，他只能和幾個朋友玩。我試圖讓他加入高球隊…但其他人只會日復一日的嘲笑他，『快看！柯爾特是男同性戀，他正和那個男的在約會！』」

當局表示，54歲的柯林涉嫌明知而允許兒子擁有案中使用的槍械，被控4項過失殺人、2項二級謀殺和8項虐待兒童罪；若罪成，將面臨最高180年有期徒刑。而有執法部門消息人士透露，柯林在案發後向調查人員表示，兒子作案用的AR-15步槍，是他在2023年12月買給兒子的耶誕禮物。