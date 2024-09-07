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涉敏感科技 美喬治亞理工學院終止與大陸學界合作

中央社／ 台北7日電
美國眾院教育委員會共和黨首席議員福克斯（Virginia Foxx）。圖／路透社
美國眾院教育委員會共和黨首席議員福克斯（Virginia Foxx）。圖／路透社

美國喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）6日宣布，將終止與中國天津和深圳的研究和教育合作關係。此前，該校被指與涉及共軍的中國實體合作，美國國會還對此進行了調查。

路透社7日報導，美國眾議院中國問題特別委員會5月曾致函喬治亞理工學院詢問該校與天津大學在尖端半導體技術方面的研究細節。

天津大學及其附屬機構曾被指從事危害美國國安的行為，包括竊取商業秘密並與中國官方進行研究合作，以推動中國的軍事發展，因此在2020年被列入美國商務部的出口限制名單。

喬治亞理工學院發言人湯比（Abbigail Tumpey）說，自從天津大學被列入實體名單後，學院一直在評估該校在中國的活動態勢。

湯比說，「天津大學有足夠的時間來糾正這一情況。迄今為止，天津大學仍然在實體清單上，這使得喬治亞理工學院與天津大學以及與喬治亞理工學院深圳學院的合作不再可行」。

喬治亞理工學院是美國一流工程學院，也是美國國防部資助的主要對象。學院在一份附帶聲明中表示，將停止在深圳學院活動，但目前在當地就讀的約300名學生仍可繼續完成學業。

喬治亞理工學院今年1月宣布，該校在亞特蘭大和天津國際奈米粒子和奈米系統中心的研究人員已用奈米材料石墨烯製造出世界第一個功能性半導體。該中心表示，這將給電子技術帶來「範式轉變」，並產生更快的計算速度。

美眾院中國問題特別委員會5月稱，天津研究中心隸屬於一家中國公司，該公司的子公司為共軍供貨。

領導上述天津項目的喬治亞理工學院一名科學家為這項研究辯護稱，所有的結果都是公開的，而且這項合作已通過了廣泛的法律審查。

美國眾院教育委員會共和黨首席議員福克斯（Virginia Foxx）則認為，「不應該透過國會的調查來促使喬治亞理工學院終止與一家被列入黑名單的中國實體的合作」。

福克斯說，「儘管如此，我們很高興喬治亞理工學院做出了正確的決定，我們希望其他大學也能效仿」。

半導體 深圳 美國眾院

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