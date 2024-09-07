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美喬州校園槍擊案槍手父子首出庭！父親面臨最高180年有期徒刑

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國喬治亞州日前發生4死9傷槍擊案，14歲槍手柯爾特（圖右）和其父親柯林（圖左）6日首次出庭。美聯社
美國喬治亞州日前發生4死9傷槍擊案，14歲槍手柯爾特（圖右）和其父親柯林（圖左）6日首次出庭。美聯社

美國喬治亞州日前發生4死9傷槍擊案，14歲槍手柯爾特（Colt Gray）和其父親柯林（Colin Gray）6日首次出庭。

柯爾特被控4項謀殺重罪。法官指，柯爾特未滿18歲，因此刑罰不會包括死刑，最高刑罰是終身監禁、不准假釋。54歲的柯林涉嫌明知而允許兒子擁有案中使用的槍械，被控4項過失殺人、2項二級謀殺和8項虐待兒童罪；若罪成，將面臨最高180年有期徒刑。法官將兩人初步聽審定於12月4日進行，兩名被告須還押候審。

這已非首次槍擊案未成年槍手的父母遭起訴。2021年密西根州造成4死7傷的校園槍擊案，未成年槍手的父母今年4月被裁定過失殺人罪成，判有期徒刑10至15年，成為美國首例。

未成年 槍擊 殺人

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