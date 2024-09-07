美喬州校園槍擊案槍手父子首出庭！父親面臨最高180年有期徒刑

美國喬治亞州阿巴拉奇高中（Apalachee）在9月5日發生重大校園槍擊案，共4死9傷。14歲槍手格雷（Colt Gray）的父親在9月6日被以過失殺人、二級謀殺罪、虐待兒童共四項罪名逮捕。這是檢察官認為家長應為其子女犯下槍擊案負起連帶責任的最新案例。此前一例，也是美國首例的是在2021年的牛津高中槍擊案，犯嫌伊森（Ethan Crumbley）的雙親在今年4月被依過失殺人罪求處10年至15年徒刑。

2024-09-06 16:39