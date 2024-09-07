美國國會復會進入「中國週」 逾25條抗中法案待議

美國國會將於9日復會，根據眾議院網站，至少有25條直接或間接與中國有關法案排期待討論及表決，包括從經濟角度嚇阻北京犯台企圖的「台灣衝突嚇阻法案」，其他則涉及孔子學院、無人機及介選等。

近年國會山莊抗中氣氛高漲，普羅大眾對北京好感度也低。如今美國總統大選逼近，使兩黨更積極打中國牌增勝選率。眾議院議長強生（Mike Johnson）已經預告，復會後將審一票針對中國的法案。

眾議院網站可見，在成堆抗中法案中，包括一項與台灣直接相關的「台灣衝突嚇阻法案」（TaiwanConflict Deterrence Act）。

這項法案由共和黨議員希爾（French Hill）提出，法案指示美國財政部公布為中國高階官員提供服務的金融機構清單，並禁止機構向這些官員與其直系家屬提供服務。

希爾去年介紹法案時說，這項法案讓中共知道，危害台灣不僅會使他們暴露於中國大眾面前，破壞他們對國家的控制，也將導致領導層與其家人財務狀況陷入困境。

眾議院也可能審議「終結中國電動車在美國主導地位法案」及「保護美國農業免受外國對手侵害法案」，後者將提高外國人購買美國農地的難度。

美國有些州已禁止任何外國買家購買土地，有些州則是參考美國商務部將中國、古巴、伊朗、北韓、俄羅斯和委內瑞拉列入境外敵對勢力的做法。

挺相關法案的人認為，北京可能會在軍事基地附近購買的土地發起情蒐行動，而且如果敵對外國實體取得太多農業用地，恐怕會威脅美國糧食供給。

眾議院這個月還有「國土安全部對孔子學院及中國相關實體的限制法案」待審，內容禁止國土安全部向接受中國政府資助的大學提供補助款。

此外，德州眾議員古登（Lance Gooden）提出「保護美國創新及經濟安全免受中共侵害法案」，要求司法部重啟川普執政時期推動的「中國行動計畫」（China Initiative），因應中國間諜活動與智慧財產權盜竊。

另有約21項法案待以暫停適用議事規則（suspensionof the rules）通過，這項規則通常用在國會盼能迅速處理、爭議不大的法案。

這些法案涉及反中共無人機、禁止外國介選、改善出口管制透明度以維持美國優勢、預防經濟間諜、流行病通報及檢視將在美國港口裝設的外國製起重機等。

華爾街日報（The Wall Street Journal）今年3月報導，美國各地港口現在使用的橋式起重機，將近80%都由中國企業上海振華重工（ZPMC）製造，部分安裝可疑通訊設備。