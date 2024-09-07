川普封口費案判決2度延期！延至11月26日美選後

美國紐約法官將前總統川普的「封口費」刑事案的判決日期延遲至大選後——11月26日。

紐約法官默坎（Juan Merchan）法官6日在做出的裁決中寫道：「這不是本庭輕率做出的決定，但在本庭看來，這是最能促進司法利益的決定。」

此前，川普的律師要求將原訂於9月18日的判決推遲到選舉之後，以便他們能夠對涉及總統豁免權的未決裁決提出上訴。此次推遲是川普「封口費案」的宣判第二次被推遲。川普於5月被大陪審團裁決犯有34項偽造商業記錄罪。

至於川普因應最高法院早前裁定總統任內的公務行為享有刑事起訴豁免權，要求撤銷定罪，法官將在11月12日做出決定，也在大選之後。

對此，川普競選團隊發言人史蒂文．張（Steven Cheung）在一份聲明中強調，該案根本不應該宣判，而且「根據美國最高法院的規定」，川普的封口費案和其它法律問題應該被駁回。