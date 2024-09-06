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被吊銷駕照56次！美吸毒母偷開車釀四車相撞 9歲兒不幸喪命

聯合新聞網／ 綜合報導
貝德里克毒駕還逆向行駛，最終害死自己9歲的兒子。示意圖／ingimage
貝德里克毒駕還逆向行駛，最終害死自己9歲的兒子。示意圖／ingimage

美國紐約一名女子多次觸犯交通法規，駕照已經被吊銷多達56次。不過女子依然故我，日前在吸食安非他命後逆向行駛駕車，當場導致四輛汽車相撞，最後害9歲的兒子不幸在車禍中喪命。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，按照紐約州法律，駕駛會因多種理由被吊銷駕照，情節嚴重甚至可能在同一天被吊銷多次。32歲的貝德里克（Kerri Bedrick）在這次意外發生之前，就因不同原因在8天內被吊銷56次駕照。

8月22日凌晨2點15分左右，貝德里克駕車逆向行駛在南州高速公路（Southern State Parkway），本來有一名副警長想攔住貝德里克，但她不但加速繞過警車，還逆向行駛超過8公里，且時速高達160公里。

後來貝德里克與一輛賓士的SUV正面相撞，撞擊力之大讓引擎都被拋飛掉到附近的森林中。這起車禍造成四輛汽車相撞，坐在後座的9歲的兒子伊萊（Eli D. Henrys）也不幸喪命。

檢察官表示，事故後調查發現，貝德里克在駕駛時處於受藥物影響的狀態，車內還發現一瓶標籤被撕掉的處方藥。檢察官指出，貝德里克坦承自己前一天晚上8點左右吸食了安非他命。不過貝德里克的律師澤納（Scott Zerner）表示，貝德里克是因疾病才服用醫生開立的安非他命，用量是正確的，也沒有飲用酒精或使用其他非法藥物。

澤納說這是「一場悲慘的意外」，世界上沒有人比貝德里克還難過。貝德里克拒絕承認犯下謀殺罪，除了謀殺罪以外，她還面臨加重車輛過失殺人罪、誤殺罪及無照駕駛等多項指控。事件發生後她第57次被吊銷駕照，且被警方拘留，不得保釋，可能面臨25年刑期或無期徒刑。

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