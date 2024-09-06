生上癮？為了生女兒 德州媽生9兒還不夠：想再多生點

美國德州一名9寶媽，為了要生女兒，不惜瘋狂懷孕生孩。最後她好不容易懷了女兒，而且還是雙胞胎，但女子卻沒打算停止生孩子，最近又懷了第十個兒子，將會湊成12兒女的超大家庭。

據《太陽報》（The Sun）報導，31歲的雅蘭西亞（Yalancia Rosario）經常在社群媒體上分享大家庭的日常。她過去15年都住在「男生宿舍」，連續和老公生了9個男孩，一直想要女兒的她，終於在今年2月迎來了一對寶貝女兒。

兩個女孩是雙胞胎，而且出生時體重重達11磅4盎司（約5.1公斤），可以見得是健康寶寶。雅蘭西亞開心地分享，自己當時只用力一次就成功生下寶寶，現在終於如願以償有了女兒。

雖然已經有了女兒，照顧幼兒的生活也十分混亂，但雅蘭西亞還是想要繼續生孩子。現在她的肚子裡又有了第十個兒子，甚至還開玩笑回應粉絲：「你們以為我生完女兒就會不生了嗎？」

雅蘭西亞說自己從小家中有七個孩子，所以她一直以來都夢想擁有至少十人的大家庭，她很開心能跟自己的孩子一起創造回憶。

不少網友對雅蘭西亞「生不停」的生活表示佩服，有網友就說：「你們怎麼還有時間和體力『完成任務』啊？我光是生雙胞胎就累到睡覺都來不及了。」也有許多網友留言恭喜雅蘭西亞，終於能擁有夢寐以求的大家庭。

不過也有不少酸民留言批評「別再花我們的納稅錢！」、「妳知道什麼叫避孕嗎？」，甚至還有人酸「這些孩子的爸爸有幾個？」雖然如此，雅蘭西亞說正面的留言還是比負面的多，所以她還是會繼續在網路上分享全家人的生活。