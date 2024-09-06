孫雯案引憂 分析：北京持續建立美國州級官員關係

美國紐約州長前副幕僚長孫雯涉嫌擔任中國代理人案引發關注，分析說中國一直培養與美國州級官員關係，而在與美國聯邦層級關係惡化情況下，尋求在州政府層級施加影響的重要性更日益增加。

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）的前副幕僚長孫雯（Linda Sun）與丈夫胡驍（Chris Hu）近日因涉嫌擔任中國代理人違反「外國代理人登記法」與洗錢、簽證詐欺等罪名而被捕。

孫雯案引發外界對於中國試圖影響美國政治的擔憂， 至於北京為何看中一名美國州政府中層官員，美聯社5日報導說，中國認為培養與美國州級官員的關係很重要，而且一直都在這樣做。

報導說，美中雙邊關係雖日益緊張，但兩國於2010年代建立了廣泛的地方層面關係，美國的州長頻繁訪問中國，以促進貿易和文化交流。

報導引述華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GermanMarshall Fund of the United States）中國問題專家馬曉月（Mareike Ohlberg）表示，「隨著聯邦一級關係惡化，（中國）尋求在州一級施加影響的重要性日益增加」。

美國華盛頓的防務政策智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）資深研究員林和立則說，中國政府長期以來一直將目標針對擁有大量華人人口的美國主要城市和州，例如紐約、紐澤西、洛杉磯和舊金山，北京的特工人員一直在與一些已建立的、「結構良好」的海外華人協會和行業組織合作。

林和立表示，中國政府為這些地方團體與北京合作提供資金，而且這種安排也讓北京省去了親身在當地展開大量基層工作。

報導引述新華社等中國媒體說，孫雯與自稱中華全國歸國華僑聯合會第10屆委員會常務委員的施乾平有聯絡；施乾平還擔任美國華人企業家聯合會會長。

據該組織，孫雯還與歸國華僑聯合會的地方分支機構進行了接觸，例如她的出生地江蘇省。

分析說，孫雯案乍看之下可能像是諜戰片中的情節，但事實表明中國有意在微妙層面培養影響力，例如宣揚符合北京立場的訊息，侯可擔任副州長期間，孫雯就曾特意阻止侯可在一段祝福中國新年的影片中提及中國人權問題，而孫雯在職期間更多次阻撓台灣與紐約州政府官員會面。