美國務卿布林肯卸任後無意續任公職 盼多陪孩子

美國兩個月後就要舉行總統大選，川普及賀錦麗民調不相上下。不過，即使賀錦麗最後勝出，近4年來疲於奔命的國務卿布林肯也無意再為政府效命。他今天表示，期待能花更多時間陪陪小孩。

人在海地的布林肯（Antony Blinken）於記者會上被問到，如果賀錦麗（Kamala Harris）政府徵詢，是否會同意繼續在政府任職。他說，「至於我自己的未來，我現在只關注本屆政府剩餘的任期以及1月（交接）」。

「我可以告訴各位，從上週與我的小孩一起度過的假期來看，我會非常高興能有更多時間與他們相處。」

美國高階外交官常常任期屆滿就走人，部分原因是這工作非常操勞。布林肯雖然是外交老手，但他有兩個未滿10歲的孩子，卻有一半的時間在出差，穿梭於各個時區之間。

布林肯哥倫比亞大學法學院畢業，曾在多屆民主黨政府中擔任政策幕僚，其中與拜登的合作最為密切。

拜登還是參議員時，布林肯就跟在他身邊，一待就是6年。數年後拜登成為副總統，也把布林肯帶入國安決策圈，協助美國因應埃及、伊拉克、敘利亞與利比亞等各種局面，處理中東的動盪。

布林肯出身外交世家，叔叔曾任美國駐比利時大使，爸爸出任駐匈牙利大使，繼父來頭也不小，是美國前總統約翰‧甘迺迪（John F. Kennedy）的顧問。

他在紐約與巴黎長大，說一口流利法語，愛彈吉他。今年5月出訪烏克蘭時不忘上台秀一把，加碼獻唱加拿大傳奇歌手尼爾楊（Neil Young）的1989年歌曲「在自由世界搖滾」（Rockin' in the Free World）

在1993年進入國務院負責歐洲政策部門任職前，布林肯一度想當記者或電影製作人。

自2021年1月擔任美國第一外交官以來，布林肯如跳火圈，從大陸偵察氣球進入美國領空、俄羅斯侵略烏克蘭，以及讓拜登政府焦頭爛額的加薩戰爭，一件件棘手議題考驗他出了名地沉得住氣的脾氣。

他曾經在5天內跑了11個地方。出訪沙烏地阿拉伯時，因為沙國王儲習慣在夜間活動，總愛讓賓客等了又等，布林肯為見上王儲一面，徹夜守著電話，直到黎明才突然接獲邀約到農場宅邸會見王儲。

自己的體力不斷消耗、與家人相處的時間一再壓縮不打緊，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）開戰後，不滿美國對以色列「太軟」的抗議民眾到他家附近紮營，打算長期對美國政府施壓。有報導指出，布林肯小孩搭乘的座車，也遭示威人士潑灑假血。

這或許是布林肯在今天的記者會上，難得提起自己的孩子，及公開表達不戀棧公職的原因之一。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）指出，這雖然是布林肯第一次提到選後動向，但他不願繼續擔任公職的想法，其實不令人意外。這也代表賀錦麗如果當家，可能會有自己的外交人馬，未必會用前朝幕僚。

華爾街日報（Wall Street Journal）及政治新聞媒體Politico報導，歐洲通高登（Phil Gordon），也就是現任副總統國安顧問，將是白宮國家安全顧問的重要人選。