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與美協議 尼加拉瓜釋放135名政治犯送至瓜地馬拉

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

尼加拉瓜今天釋放了135名政治犯，讓他們安全飛往瓜地馬拉，這是美國與尼加拉瓜強人總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）此類協議中的最新一起行動。

法新社報導，美國表示，這批基於人道被釋放的囚犯，是數月來施壓的結果，而美國並不打算就此對奧蒂嘉鬆綁壓力。

白宮指出，這些囚犯都是尼加拉瓜公民，包括宗教組織成員、學生，及其他被奧蒂嘉和其團隊視為「對其獨裁統治構成威脅」的人。

獲釋者將有機會移居美國，在他們停留瓜地馬拉期間，美國計劃予以支持。瓜地馬拉改革派總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）與華府在移民熱點議題上，有著密切合作。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）聲明指出：「我們敦促應立即、無條件釋放在尼加拉瓜的所有政治犯與良心犯。」

在此之前，也有200多名囚犯於2023年2月獲釋飛往美國。

白宮表示，這批最新獲釋的人，包括來自德州福音派基督教團體山頂跨界（Mountain Gateway）的13名成員。

現年78歲的奧蒂嘉早年是左翼游擊隊員，在1980年代與美國支持的軍隊打仗。2007年奧蒂嘉重新掌權，最初被視為較溫和一派。

但後來奧蒂嘉取消總統任期限制，控制了政府所有部門，並領導全面性鎮壓一些團體，包括對天主教會、非政府組織等被視為構成統治威脅的團體。

奧蒂嘉受到2018年大規模抗議活動驚嚇，從此關閉了境內逾5500個非政府組織，最近一次關門的組織是「拯救兒童會」（Save the Children）。聯合國估計當年那場抗議活動造成300人喪生。

尼加拉瓜 瓜地馬拉 美國

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