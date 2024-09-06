喬治亞州校園槍擊案 嫌疑人父親遭逮捕

美國喬治亞州警方今天逮捕14歲的校園槍擊案嫌疑人科爾特．葛瑞（Colt Gray）的父親，他與昨天發生在阿巴拉契高中（Apalachee High School）的4死9傷槍擊案有關。

喬治亞州調查局（Georgia Bureau of Investigation）指出，54歲的柯林．葛瑞（Colin Gray）被控犯有4項過失殺人罪、2項二級謀殺罪與8項虐待兒童罪。

喬治亞州調查局局長霍西（Chris Hosey）在記者會上表示：「這些指控源於葛瑞先生故意允許他的兒子擁有武器。」

官員表示，科爾特．葛瑞被指控犯有4項謀殺重罪，並將以成年人身分受審。

聯邦調查局（FBI）昨天表示，葛瑞父子去年都曾因在網路威脅要進行校園槍擊而受到鄰近傑克森郡（Jackson County）當地警員的訊問，但未能有任何逮捕他們的適當理由。

聯邦調查局表示，柯林．葛瑞在2023年的調查中表示家中有獵槍，但他的兒子無法在沒人監督的情況下使用這些槍枝。科爾特．葛瑞則是否認在網路上發出威脅。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，匿名消息人士表示，科爾特．葛瑞在槍擊事件中使用的AR15步槍，是他父親贈送的耶誕禮物。

喬治亞州與巴羅郡（Barrow County）調查人員表示，科爾特．葛瑞使用AR步槍行凶，造成2名教師和2名14歲學生喪命。

這是美國新學期開學以來首起大規模的校園槍擊事件，調查人員尚未就槍手動機發表評論。